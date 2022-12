Est-il possible de peser « l’âme » ? la science explique

Le concept d’âme est présent dans de nombreuses religions, et il n’est pas nouveau que religion et science ne vont généralement pas de pair. Selon la science, l’âme n’existe pas, du moins son existence n’a jamais été prouvée. Cependant, pas vraiment, les chercheurs font des expériences pour en savoir plus, l’une des questions qu’ils ont tenté de découvrir est : combien pèse l’âme ?

Il est répandu que l’âme pèse 21 grammes, cette idée est devenue si connue qu’elle est même devenue le nom d’un film de 2003. L’histoire a émergé au tournant du 19e siècle vers le 20e à Boston aux États-Unis. Duncan MacDougall était un médecin respecté de l’époque, lorsqu’il s’est demandé : si les âmes existent, elles doivent occuper de l’espace, et si elles occupent de l’espace, elles doivent peser quelque chose.

Pour savoir s’il avait raison, MacDougall a fait une expérience vraiment folle. Il a souligné que si l’âme était jointe au corps jusqu’à la mort, lorsque cela se produisait, il pouvait détecter la différence de masse de la personne.

« Puisque… la substance considérée dans notre hypothèse est liée organiquement au corps jusqu’à ce que la mort survienne, il me semble plus raisonnable de penser qu’il doit s’agir d’une certaine forme de matière gravitationnelle, et donc susceptible d’être détectée à la mort en pesant un être humain dans l’acte de mort » Duncan MacDougall dans son article de 1907

Pour prouver son idée, il s’est associé à Dorchester’s Consumptives ‘Home, un hôpital pour tuberculose avancée, une maladie incurable à l’époque. MacDougall a construit un équipement capable de peser un patient mourant jusqu’au moment de la mort. Il a écrit dans son article que le choix de la maladie pour l’expérience était dû au fait que les gens mouraient dans un « grand épuisement » et sans aucun mouvement pour gêner la pesée.

Lire la suite:

Le résultat de l’expérience

Le premier décès est survenu le 10 avril 1901 et le médecin a remarqué une chute soudaine de 0,75 once (21 grammes). Et avec cette différence dans la masse de la mort d’une seule personne, la légende a émergé selon laquelle l’âme pèse 21 grammes, même si les résultats des autres patients étaient complètement différents ou erronés.

patient 1 : chute brutale de 21 grammes

patient 2 : goutte de 14 grammes 15 minutes après le décès

patient 3 : chute brutale de 14 grammes et une minute après 28 grammes

patient 4 : la balance n’était pas bien calibrée

patient 5 : chute de 10,6 grammes, mais la balance a des problèmes plus tard

patient 6 : décédé pendant que MacDougall installait l’équipement.

Après cela, le médecin a encore effectué les tests avec 15 chiens mais aucune chute de masse n’a été détectée. Il a écrit que cela signifiait que les chiens n’allaient pas tous au paradis. L’expérience de MacDougall soulève beaucoup de doutes quant à savoir s’il a réellement prouvé quoi que ce soit. En plus d’avoir un très petit échantillon, les tests qu’il a effectués étaient assez farfelus.

Autres expériences sur l’âme

D’autres expériences folles pour peser l’âme et prouver son existence ont également été réalisées et suggérées. certaines de ces expériences sont rapportées dans le livre de Mary Roach « Spook – Science Tackles the Afterlife ». L’un d’eux s’est produit en 2000 lorsqu’un agriculteur a pesé l’âme de 12 moutons et a constaté que les animaux avaient pris de 30 à 200 grammes au moment de leur mort, mais avaient retrouvé leur poids d’origine après quelques secondes.

Une autre des expériences est encore plus étrange. Cette expérience a été suggérée par Gerry Nahum, un ingénieur chimiste, et a utilisé la célèbre équation E = mc² d’Albert Einstein comme base. Selon Nahun, l’âme ou la conscience était associée à l’information, qui équivaut à une certaine quantité d’énergie. Cette énergie pourrait être pesée avec des instruments électromagnétiques super sensibles. Cependant, Nahum n’a pas pu obtenir de financement pour poursuivre ses recherches.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !