C’est le Nouvel An sur Mars !

Le Nouvel An martien a commencé aujourd’hui (26). Il semble un peu tôt pour commencer à faire éclater les feux d’artifice et le champagne, mais cela arrive parce que la planète rouge a un temps d’orbite autour du Soleil, différent de celui effectué par la Terre. « Non, nous ne célébrons pas accidentellement tôt », a plaisanté le profil Twitter de la NASA sur Mars.

Sur Terre, nous célébrons le Nouvel An le 1er janvier et nous sommes en l’an 2022. La célébration du premier jour de janvier est antérieure à l’ère commune lorsqu’en 46 av. J.-C., le gouverneur romain Jules César fixa la date. Pour les anciens Romains, Janus, qui a le mois de janvier en son honneur, est le dieu à deux visages, qui représente le début, la fin et les transitions. L’année 2022 fait référence au calendrier établi par le pape Grégoire XIII en 1582 et compte les années depuis la naissance de Jésus.

Sur Mars, les choses sont bien différentes. Parce qu’elle est la plus éloignée du Soleil, la planète rouge prend 687 jours terrestres et la planète célèbre le début de sa 37e année. Le premier survol de Mars a eu lieu le 14 juillet 1965, mais les scientifiques ont choisi de commencer à compter les années de Mars en 1955, lorsqu’il a atteint l’équinoxe vernal dans l’hémisphère nord de la planète. « Un point arbitraire pour commencer, mais il est utile d’avoir un système », a écrit la NASA Mars.

« La numérotation des années martiennes aide les scientifiques à suivre les observations à long terme, telles que les données météorologiques collectées par les engins spatiaux de la NASA au fil des décennies » NASA Mars sur le profil Twitter

Lire la suite:

Les planètes du système solaire et la période de leurs orbites

La durée d’un voyage autour du Soleil varie entre les planètes en fonction de leur distance au Soleil. De cette façon, certaines planètes ne célébreraient le Nouvel An qu’après des milliers de jours terrestres. Voyez combien de temps il faut aux planètes pour orbiter autour du Soleil :

Mercure : 87,97 jours terrestres

Vénus : 224,7 jours terrestres

Terre : 365,26 jours terrestres

Mars : 686,98 jours terrestres

Jupiter : 4532,38 jours terrestres (11,86 ans)

Saturne : 10759,2 jours terrestres (29,46 ans)

Uranus : 30685,4 jours terrestres (84,01 ans)

Neptune : 60189 jours terrestres (164,79 ans)

Prime Pluton : 90465 jours terrestres (248,59 ans)

Persévérance et nouvelle année

La NASA célèbre le Nouvel An de Mars avec le dépôt de deux caches de matériel collecté qui arriveront sur Terre dans les années 2030. Le rover Persévérance qui est responsable de la collecte a atterri sur Mars le 18 février 2021. La date était 11 jours plus tard à partir du dernière célébration du Nouvel An de la Planète, lorsqu’elle est entrée dans l’an 36. Ainsi, en période martienne, Persévérance passera son premier Nouvel An sur Mars.

