Le laser « Star Trek » a été utilisé dans la découverte de la fusion nucléaire

Le plus grand laser du monde a franchi une étape historique et réussi à transformer la fusion nucléaire d’un rêve lointain en une source d’énergie viable (même si cela prendra encore beaucoup de temps). Le défi pour les scientifiques est désormais de répéter l’exploit, plus longtemps et de manière plus cohérente.

Les chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory ont mis des décennies à arriver au résultat qui n’a duré que quelques millièmes de seconde, et comme l’explique le Apparence numériquel’exploit était historique.

Mais une curiosité sur le laboratoire fait référence à la franchise Star Trek. Il s’avère que l’endroit a servi de décor à l’un des films les plus récents de la saga, Into Darkness – Star Trek, sorti en 2013.

Le site laser sert de décor au « noyau de distorsion » de l’Enterprise dans le film. Bien que la fiction du film soit loin de notre réalité, le laboratoire est en fait en train de créer l’avenir.

Lawrence Livermore National Laboratory en arrière-plan de Star Trek (Image : Paramount)

Comprendre la fusion nucléaire

En résumé, la fusion nucléaire est le processus par lequel deux ou plusieurs noyaux atomiques se rejoignent et forment un autre noyau avec un numéro atomique plus élevé. Bien qu’elle dépense beaucoup d’énergie pour être produite, si la technologie est bien aboutie, elle peut générer une quantité bien supérieure à ce qui est dépensé.

Dans l’expérience en Californie, une petite quantité d’hydrogène a été placée dans une capsule (environ la taille d’un petit bouton). Un laser a ensuite chauffé la capsule à 100 millions de degrés Celsius.

Cet échauffement a comprimé la capsule plus de 100 milliards de fois l’atmosphère terrestre. Réaction qui a forcé les atomes à fusionner et à libérer de l’énergie.

C’était la première fois qu’une réaction de fusion nucléaire libérait plus d’énergie que celle dépensée pour générer l’expérience, ce qui constitue une avancée importante dans le secteur.