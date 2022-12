Un nouveau type de plastique se biodégrade en quelques jours

Le plastique est un matériau super utile en raison de sa résistance et de sa durabilité, mais ce sont ces mêmes caractéristiques qui le rendent si difficile à disparaître de la nature. Le problème que cela peut causer est si important que la réduction de l’utilisation du matériau fait déjà l’objet de débats internationaux. Cependant, les scientifiques ont mis au point un plastique biodégradable qui peut remédier à ce problème.

Le plastique est utilisé dans de nombreux produits grâce à sa polyvalence et sa résistance à l’eau et à la chaleur. Mais ces qualités les font durer des milliers d’années avant de se dégrader. Pendant ce temps, le matériau continue de polluer les océans et la nature en général.

Mais maintenant, des chimistes de l’Université de Constance ont mis au point un plastique biodégradable qui offre la même durabilité et la même résistance que le plastique ordinaire. Mais le matériau a une technologie qui le fait se dégrader en mois voire en jours.

Lire la suite:

Polyester – 2.18, le plastique super biodégradable

Le nouveau matériau est composé d’une courte unité diol avec deux atomes de carbone et d’un acide dicarboxylique avec dix-huit, qui donnent son nom au matériau polyester – 2.18. Les chercheurs ont inséré des points d’arrêt dans le matériau qui permettent au matériau de se décomposer en ses modules de base. Tout cela avec la même structure dense qui offre la durabilité des plastiques courants et avec la possibilité de récupérer et de réutiliser ses morceaux démembrés.

Des tests de durabilité ont été réalisés en laboratoire et dans une usine de compostage industriel. A l’usine, les microbes dégradent la matière en deux mois, ce qui est déjà extrêmement rapide pour le plastique. Au laboratoire, des enzymes naturelles ont complètement défait le plastique en quelques jours seulement.

« Nous avons également été surpris par cette dégradation rapide. Bien sûr, nous ne pouvons pas transférer les résultats de l’usine de compostage un à un dans toutes les conditions environnementales imaginables. Le matériau est en effet biodégradable et indique qu’il est beaucoup moins persistant que les plastiques comme le HDPE s’il est rejeté involontairement dans l’environnement. explique Stefan Mecking, auteur principal de la recherche, en réponse au Atlas des actualités🇧🇷

Les chercheurs précisent également qu’ils veulent étudier la possibilité que le matériau soit utilisé dans l’impression 3D et son utilisation dans les emballages.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !