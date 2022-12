La tempête hivernale fait près de 50 morts et plus de 500 000 sans électricité aux États-Unis

La situation aux États-Unis et au Canada est critique. Une énorme tempête hivernale a frappé 250 millions d’Américains et de Canadiens et causé au moins 19 morts avant le week-end de Noël. Le service météorologique national américain (NWS) a signalé que les températures pourraient chuter à -45°C et -56°C dans certaines parties du pays. Par ailleurs, l’agence a averti que les engelures (gel des tissus corporels) constituent également un danger majeur.

Les experts ont estimé que ce processus peut se produire en quelques minutes sur une peau exposée au froid. Les effets du froid sont allés au-delà des problèmes de santé et ont affecté des milliers de vols, qui ont été annulés vendredi dernier (23), et le réseau électrique de plus de 1,5 million de personnes.

Lire la suite:

Toute cette tempête, qui s’étend sur 3 200 kilomètres de l’État du Texas (États-Unis) au Québec (CA), était due à un cyclone à la bombe. Cet événement se produit lorsque la pression atmosphérique chute et, à partir de là, de fortes chutes de neige, des tempêtes et des précipitations se forment rapidement.

En plus du froid extrême que cette situation provoque, des centaines de milliers de personnes sont sans électricité. Dans le Dakota du Sud, des Amérindiens couverts de neige ont brûlé des vêtements pour se réchauffer après avoir manqué de carburant, ont déclaré des responsables tribaux.

À Buffalo, une ville située dans l’État de New York, le NWS a mis en garde contre une visibilité nulle sur les routes et a déconseillé de conduire pendant cette période. Plus de 8 millions de personnes restent sous avertissement de blizzard, a-t-il ajouté.

La tempête a annulé des vols et causé des accidents de la circulation

Même des inondations ont été enregistrées sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, de New York et du New Jersey. Les États du Sud, qui ont généralement des températures plus douces à cette période de l’année, n’ont pas pu échapper au froid intense.

Parmi les décès signalés, plusieurs étaient dus à des accidents de la circulation causés par le blizzard, dont un carambolage de 50 voitures dans l’Ohio qui a tué quatre conducteurs. Ce fait attire l’attention sur le manque d’opérateurs de chasse-neige, en raison des bas salaires.

Environ 6 000 vols américains ont été annulés vendredi, selon le site Web de suivi FlightAware. De nombreux passagers n’ont pas pu rentrer chez eux à temps pour Noël. Samedi (24), 1 200 autres vols ont été annulés. Le NWS a déclaré que plus de 100 records quotidiens de température froide pourraient être égalés ou battus dans les prochains jours, une situation désastreuse pour les Américains.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !