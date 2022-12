Prévisions météo : les prochains jours seront pluvieux au Brésil

La dernière semaine de l’année s’annonce pluvieuse sur tout le Brésil, selon Climatempo. Du lundi (26) au vendredi (30), la capitale de São Paulo aura des averses de pluie et des températures minimales de 18ºC à 23ºC. Le maximum atteindra 29ºC.

À Rio de Janeiro, le minimum varie entre 20°C et 26°C, avec des maximums de 33°C. À Belo Horizonte, à son tour, le minimum atteindra 16ºC et le maximum à 28ºC.

Consultez certains sites Web et applications pour voir les prévisions météorologiques

Image: Reproduction Climatempo

la météo

Classique, Climatempo est l’un des sites les plus consultés pour ceux qui veulent savoir quelle sera la température au Brésil. La page, en plus des données sur le maximum, le minimum, l’humidité de l’air et les précipitations, contient également des nouvelles et des experts expliquant le changement climatique.

Le site explique même que de fausses nouvelles circulent à propos de la friaca qui devrait se faire cette semaine. Selon Climatempo, il fera intensément froid, oui, mais loin des -15°C que rapportent certains messages. Le plus probable est que la température la plus basse de la période est d’environ -8 ° C dans les montagnes de Santa Catarina.

Image : Reproduction Institut national de météorologie

Institut national de météorologie

Vous voulez des informations officielles ? Avec une surveillance en temps réel et des images satellites ? Tout cela se trouve sur le site Web de l’Institut national de météorologie, qui appartient au gouvernement fédéral et est la source que de nombreux sites Web utilisent pour informer les prévisions météorologiques ici au Brésil, y compris Google. Lorsque vous recherchez la température de votre ville dans le moteur de recherche, les informations affichées sont exactement celles d’INMET.

Le suivi de l’Institut est assez complet, montrant les mouvements des ondes climatiques et les prévisions pour les semaines à venir.

Image: La chaîne météo

La chaîne météo

The Weather Channel est une chaîne de télévision américaine spécialisée dans la météo, qui possède un site Web en portugais et est également très utilisée au Brésil par ceux qui veulent connaître les prévisions météorologiques. Ici, vous pouvez consulter les prévisions sur une base bimensuelle, mensuelle ou quotidienne. Tous constamment mis à jour. Le service dispose également d’une application.

Image : Reproduction AccuWeather

AccuWeather

AccuWeather est une société américaine spécialisée dans la météorologie. Les données collectées par cette société sont utilisées dans de nombreux widgets de smartphone qui affichent les prévisions météo. Il est donc très probable que la prévision affichée sur votre téléphone portable provienne d’ici. AccuWeather a même une application pour Android.

Image: 1Météo

1Météo

1Weather est une application très populaire que vous pouvez télécharger sur votre appareil pour obtenir les prévisions météorologiques. Ici, vous pouvez ajouter des notifications pour l’application afin de vous informer des changements importants. De plus, tout est disponible en portugais.

