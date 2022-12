Les scientifiques font une reconstruction parfaite du visage de Saint Antoine

Un groupe de chercheurs internationaux a reconstruit le visage de saint Antoine de Padoue et peut montrer à quoi ressemblait le visage du prêtre portugais. La reconstruction du saint qui a vécu au XIIIe siècle a été réalisée à partir d’une tomodensitométrie du crâne et a été publiée en décembre de cette année. Ce n’est pas la première fois qu’une reconstruction du frère franciscain est réalisée, mais les travaux sont une mise à jour de ce qui avait déjà été fait.

Reconstitution faciale de Santo Antônio. [Imagem: Cícero Moraes/Luca Bezzi/Nicola Carrara]

Saint Antoine de Padoue, est né en l’an 1195 à Lisbonne, au Portugal. Il est devenu prêtre et après quelque temps a rejoint l’ordre franciscain. Après un certain temps, il se retrouve en Italie, où il meurt en 1931, à l’âge de 36 ans, dans la ville de Padoue. Un an plus tard, il a été canonisé et il est aujourd’hui l’un des saints les plus aimés du Brésil.

Lire la suite:

Reconstitutions du visage de saint Antoine

L’image reconstruite montre un homme avec une couronne de cheveux brun clair portant une tunique brune comme les frères de l’ordre auquel il appartenait. 1981 a été la première fois qu’ils ont reconstruit le visage du saint marieur. La réplique a été réalisée par le sculpteur italien Roberto Cremisini. Il a recréé le visage de saint Antoine à partir du crâne exhumé.

Trente-trois ans plus tard, un groupe de chercheurs du Musée d’Anthropologie de l’Université de Santo Antônio de Pádua a effectué une autre reconstruction basée sur une copie numérique du crâne exhumé. La nouvelle reconstruction est dirigée par le Brésilien Cícero Moraes, qui a également participé à la reconstruction de 2014.

« Le travail d’aujourd’hui est une mise à jour de la technique et montre une nette évolution du visage de 2014. Le rapprochement actuel a grandement amélioré la cohérence anatomique… et est plus compatible avec un vrai visage » explique Cícero Moraes, en réponse à sciences vivantes

Les chercheurs ont également construit l’endocrâne, la base interne du crâne, et l’ont trouvé très grand par rapport à l’humain moyen. En d’autres termes, le prêtre était une grosse tête. « Le fait est que ce volume est important même si on le compare aux individus modernes », explique Moraes.

Avez-vous regardé nos vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !