La NASA effectue un test sur un moteur qui sera utilisé dans des missions habitées vers la Lune

La NASA a l’intention de mettre à jour les composants clés de l’architecture de la mission Artemis, notamment en remplaçant les moteurs de l’ère de la navette spatiale par le nouveau RS-25E. L’agence spatiale a testé ce modèle pour la première fois le 14 décembre au Stennis Space Center dans le Mississippi. En un peu moins de trois minutes et demie, le test au feu était terminé, ce qui n’est peut-être pas bon signe.

La procédure est également connue sous le nom de « test de confiance », qui consiste à tirer le moteur unique, conçu pour confirmer que le RS-25 est prêt à procéder aux tests de certification – qui doivent avoir lieu au début de l’année prochaine. Ces moteurs seront probablement sur les missions Artemis V et VI, prévues pour 2028 et 2029, respectivement.

Ces missions seront habitées et emmèneront des astronautes directement à la surface de la Lune, ainsi que le véhicule de terrain lunaire (LTV) et les derniers éléments de la passerelle – le système européen de livraison d’infrastructures de ravitaillement et de télécommunications (ESPRIT) et le sas de la passerelle. module. .

Dans un communiqué, Johnny Heflin, responsable du bureau des moteurs liquides SLS au Marshall Space Flight Center de la NASA, a expliqué l’importance des tests à chaud. Pour lui, « les campagnes d’essais sont des événements dynamiques qui permettent d’en savoir plus sur le matériel de la fusée SLS ». L’analyse des données obtenues lors du test du 14 est toujours en cours.

Dès que la NASA et Aerojet Rocketdyne auront fini d’analyser les données, le système de surveillance sera revu afin, en plus d’évaluer les performances du moteur, de comprendre la raison qui a conduit à l’interruption prématurée de l’essai au feu. Comme le test n’impliquait pas de moteurs destinés à être utilisés par des missions dans un avenir proche, un examen plus long n’affectera pas le programme de vol de la NASA.

Avec la fin de la mission Artemis I, la NASA et Aerojet Rocketdyne – son maître d’œuvre développant des éléments de propulsion pour Artemis – vont de l’avant avec les tests et le développement de nouveaux éléments de mission. Un autre composant, connu sous le nom de powerhead, a déjà été intégré. De plus, des composants supplémentaires (un nouvel embout buccal et un nouveau contrôleur) seront installés avant la série de certifications.

« Chaque test, même celui qui ne dure pas complètement, nous aide à collecter des données précieuses pour voler en toute sécurité », a déclaré Chip Ellis, responsable du projet Stennis RS-25. L’intention est de fabriquer un instrument suffisamment puissant pour emmener les astronautes au-delà de l’orbite terrestre basse pour la première fois en plus de 50 ans.

