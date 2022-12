Rétrospective 2022 : Artemis 1 entre dans l’histoire et atteint la Lune

2022 touche à sa fin et ce fut définitivement une année historique pour l’astronomie. Comme si la révélation des premières photos du télescope James Webb ne suffisaient pas, et le succès de la mission Dart, l’année a également été marquée par le lancement d’Artemis 1, le plan audacieux de la NASA pour remettre des humains sur la Lune.

O Apparence numérique fait une rétrospective avec les principaux événements astronomiques de 2022, et ce lancement historique ne pouvait pas être oublié. Artemis 1 a subi plusieurs retards et lorsqu’il a finalement obtenu une date, initialement en août 2022, plusieurs facteurs ont entraîné plusieurs retards qui ont presque compromis le lancement cette année.

Je dis presque car finalement, à l’aube du 16 novembre, Artémis 1 a pris son envol et a commencé ses premiers pas vers le retour de l’homme sur la Lune. Forte du succès de la mission, la NASA commence déjà à préparer son successeur, Artemis 2, cette fois avec un équipage.

Capsule Orion (Image : muratart – )

Le dur lancement d’Artemis 1

Plus de dix ans après le début de son développement, le Space Launch System (SLS) de la NASA a été lancé vers la Lune. Formé par le propulseur du même nom et la capsule de l’équipage Orion, le mégacomplexe véhiculaire de 98 mètres de haut a décollé de la plate-forme LC-39B, au Kennedy Space Center, en Floride, à 3 h 47 (heure de Brasília), commencer la tant attendue mission Artemis 1.

Après cela, elle est partie pour la lune. Lors de son troisième jour de mission, le 18, il a publié les premières images de la Lune. Le vaisseau spatial était à 350 kilomètres de la Terre et à 150 kilomètres de la Lune. Le 21 au matin, la mission Artemis 1 a effectué son survol le plus proche du satellite, à 100 kilomètres de là. Le moment a été transmis par la NASA et a donné de nombreuses images de la Terre vue de la Lune.

Quelques jours plus tard, il est revenu au point le plus proche de la Lune, où il a utilisé l’attraction gravitationnelle du satellite pour revenir sur Terre. Le 5 décembre, Orion a effectué une combustion du moteur de 207 secondes, la plus longue de toutes les missions Artemis 1, pour effectuer la manœuvre de retour sur la planète. Le même jour, elle a enregistré les 6 points de la Lune visités par les humains.

La capsule Orion utilisera l’influence gravitationnelle de la Lune pour se propulser plus profondément dans l’espace. Image : NASA/Tumblr

L’objectif principal de ce vol sans pilote était de tester des technologies essentielles pour toutes les autres missions du programme Artemis, telles que la fusée et la capsule elle-même, en plus des systèmes de communication et de survie. Trois mannequins humanoïdes (deux femmes et un homme) étaient à bord du vaisseau spatial pour regardez les effets qu’une exposition excessive aux radiations peut générer sur le corps humain lors d’une mission lunaire à long terme.

La NASA considère la Lune comme un tremplin vers l’espace lointain

Suite à cette mission, le prochain test majeur du vaisseau spatial Orion sera le vol Artemis 2, qui représentera le premier vol de la capsule avec un équipage à bord. A cette occasion, le même trajet que le vol sans pilote sera parcouru.

Plus tard, avec la mission Artemis 3, prévue pour 2025 ou 2026, la capsule atterrira enfin au pôle sud de la Lune, emmenant la première femme et la première personne noire de l’histoire à fouler le sol lunaire, plus d’un demi-siècle. siècle après la dernière fois où nous y étions, à travers les missions Apollo.

O Apparence numérique déjà abordé les différences entre les deux programmes (vous pouvez le regardez ici), et le principal est que, cette fois, l’objectif est de consolider une « seconde maison » pour l’espèce humaine, avec une base fixe pour l’exploration de l’espace lointain .

Cela indique établir une présence humaine durable sur et autour de la Lune, développer l’infrastructure qui nous permettra d’aller plus loin dans le système solaire. Si tout se passe comme prévu, cette installation, qui se veut basée sur le sol lunaire, fera de la Lune un véritable tremplin vers d’autres environnements célestes, avec Mars comme première cible.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !