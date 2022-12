Mars se transforme en « paradis de glace » sur une photo inédite

Une image sans précédent prise par le vaisseau spatial Mars Express montre Mars avec un paysage méconnu : la glace martienne. Quand on pense à la planète rouge, on imagine généralement un immense désert. Cependant, pendant l’hiver, les choses peuvent être très différentes.

La photo a été prise le 19 mai et publiée maintenant par l’Agence spatiale européenne. La date coïncide avec le printemps dans l’hémisphère sud et le retrait des glaces sur Mars, d’où le paysage mixte. L’hiver martien est encore plus rigoureux que le nôtre, avec des températures atteignant moins 60 degrés Celsius.

Incidemment, lundi prochain, la planète rouge entre dans une nouvelle année, très proche de la date à laquelle la Terre 2023. Mais là-bas, l’année dure 687 jours terrestres.

Glace sur Mars (Image : ESA)

Glace par temps froid sur Mars

La photo de Mars Express montre les dunes de la planète partiellement recouvertes de neige. Une partie de ce sable a été emportée par les vents violents sur Mars.

Selon l’ESA, étudier la glace sur Mars permet d’en savoir plus sur son histoire géologique. Bien qu’aujourd’hui son paysage soit principalement un désert avec plusieurs formations rocheuses et montagnes, il fut un temps – il y a des milliards d’années – où la planète rouge abritait de grands lacs et plans d’eau. Des missions comme le rover Persévérance (NASA) enquêtent d’ailleurs sur cette histoire à la recherche de signes de vie ancienne.

