Une année de James Webb: rappelez-vous les meilleures photos du télescope

Il y a 1 an, le télescope spatial James Webb (JWST) était officiellement lancé. À Noël 2021, l’observatoire le plus avancé jamais mis en orbite a commencé son voyage qui ne fait que commencer.

Quelques mois plus tard, nous avons eu les premières et incroyables images publiées par James Webb. Pour fêter 1 an de lancement, Netcost-Security a fait une sélection avec les meilleurs enregistrements du télescope à ce jour.

Les meilleures photos de James Webb

Le Quintette galactique de Stephan, vu par les instruments NIRCam et MIRI du télescope spatial James Webb. (Crédit image : NASA, ESA, ASC, STScI)

Stephan’s Quintet, un amas de cinq galaxies dans la constellation de Pégase, à environ 290 millions d’années-lumière. C’était le premier groupe de galaxies compactes que nous avons découvert, en 1877. De ces cinq galaxies, quatre sont bloquées dans un mouvement fixe qui les fait « presque » se heurter.

La nébuleuse Eta Carinae (aussi appelée nébuleuse Carina), pleine d’étoiles encore jeunes et en formation, a été l’une des premières cibles scientifiques du télescope spatial James Webb, dévoilé la semaine dernière. Image : NASA/Divulgation

Nébuleuse Eta Carinae, parfois appelée le « nuage Carina ». La nébuleuse est l’une des plus grandes et des plus brillantes, située à 7 600 années-lumière de nous. Les nébuleuses sont des points dans l’espace contenant tous les éléments de la formation des étoiles – et Eta Carinae abrite plusieurs étoiles massives, des milliers de fois plus grosses que le Soleil.

La nébuleuse NGC 3132 est parfois appelée la « nébuleuse de l’anneau sud » et est en constante expansion, grâce à une étoile centrale mourante déversant de la matière cosmique dans son environnement.



NGC 3132, une nébuleuse planétaire située dans la constellation de Vela a une nature expansive – c’est-à-dire qu’elle continue de croître – et orbite autour d’une étoile en train de mourir. La nébuleuse mesure environ une demi-année-lumière de diamètre.

Jupiter, ses anneaux et ses lunes. Image prise avec le télescope spatial James Webb. Crédits : NASA, ESA, ASC, équipe Jupiter ERS ; image traitée par Ricardo Hueso (UPV/EHU) et Judy Schmidt.



Le télescope spatial James Webb a capturé des images incroyables de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Sur certaines photographies, il est possible d’observer la Grande Tache Rouge, caractéristique de l’étoile, certaines de ses 79 lunes connues, les anneaux et même quelques galaxies en arrière-plan.

Première photo officielle prise par le télescope James Webb (Image : NASA, ESA, CSA et STS)



« Cette première image du télescope spatial James Webb de la NASA est l’image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l’univers lointain à ce jour. Connue sous le nom de premier champ profond de Webb, cette image de l’amas de galaxies SMACS 0723 regorge de détails. Des milliers de galaxies – y compris les objets les plus faibles jamais vus dans l’infrarouge – sont apparues pour la première fois dans la vue de Webb. Cette tranche du vaste univers couvre une parcelle de ciel à peu près de la taille d’un grain de sable tenu à bout de bras par quelqu’un au sol.

