Explications astronomiques pour l’étoile de Bethléem

Noël approche, lorsque nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, dans la ville de Belém, il y a plus de 2 mille ans. Jésus, qui allait devenir le chef religieux le plus important de la planète, suivi par des milliards de croyants, est né d’une manière absolument simple, sans luxe ni faste. Hormis Marie et Joseph, personne ne semblait conscient de l’importance de cette naissance.

Cependant, peu de temps après sa naissance, Jésus reçut la visite de trois mages, qui lui apportèrent des cadeaux et l’adorèrent en tant que futur roi des Juifs. Et cette histoire, en particulier, attire toujours l’attention des astronomes, car selon les magiciens, ils ont été alertés par une étoile brillante, la soi-disant «étoile de Bethléem», qui est apparue à l’est indiquant la naissance d’un nouveau roi . Quelle serait donc l’explication astronomique de l’étoile de Bethléem ? Il s’agirait en réalité d’une nouvelle stèle ou de quelque autre phénomène céleste qui guidait les sages.

[ Reis Magos seguindo a estrela de Belém – Montagem: Marcelo Zurita ]

Malheureusement, pendant des siècles, les hommes n’ont pas été autorisés à chercher des explications aux « miracles de Dieu ». Ce sujet n’a donc été mieux étudié que très récemment. Plusieurs hypothèses ont été soulevées, et plusieurs doutes subsistaient.

L’un des principaux facteurs de complication dans cette étude est la divergence dans le comptage du temps par les personnes. Le calendrier hébreu adopté en Judée n’était pas le plus précis des calendriers et n’était pas synchronisé avec le calendrier julien officiel à Rome. Par conséquent, il n’est pas certain que Jésus soit né il y a exactement 2022 ans.

Lire la suite:

une nouvelle étoile

L’explication la moins plausible du phénomène astronomique qui guida les sages est qu’il s’agissait bien de la naissance d’une nouvelle étoile. En effet, ce type de phénomène est quelque chose de très rarement observé. Pratiquement toutes les étoiles visibles à l’œil nu dans notre ciel nocturne se trouvent dans un rayon de seulement 2 000 années-lumière de la Terre, et aucune étoile n’est connue pour être née il y a moins de 100 millions d’années. Et bien qu’il n’y ait aucune certitude quant à la date de naissance du Christ, je ne pense pas que ce soit une si grosse erreur.

[ Nascimento de uma estrela – Ilustração: NASA ]

une conjonction planétaire

L’une des hypothèses les plus envisagées ces derniers temps, et dont on parlait beaucoup il y a quelques années, est que l’étoile de Bethléem, en fait, ne serait pas une étoile, mais une conjonction de planètes. Selon cette théorie, les planètes Vénus et Jupiter, les plus brillantes du ciel nocturne, auraient été si proches qu’elles ressemblaient à une seule étoile beaucoup plus brillante. Mais la luminosité combinée de Vénus et de Jupiter n’est pas extraordinairement plus brillante. Et d’ailleurs, des conjonctions si proches, au point d’être perçues comme une seule étoile, ne seraient visibles que quelques heures et l’on sait que l’Etoile de Bethléem a guidé les magiciens pendant plusieurs nuits.

[ Conjunção entre Júpiter e Saturno em 20 de dezembro de 2020 – Foto: scottsastropage.com ]

explosion de supernova

Parmi les explications les plus acceptées du phénomène qui a conduit les sages de l’Est à Bethléem, c’est qu’ils auraient observé une explosion de supernova. Lorsque des étoiles très massives atteignent la fin de leur vie, elles s’effondrent et explosent dans un événement extrêmement énergétique et lumineux appelé supernova. Une supernova peut briller plus que toute sa galaxie et cela peut être une très bonne explication non seulement pour cela.

Sa lueur intense reste visible dans le ciel pendant plusieurs nuits. Alors il pourrait bien guider nos magiciens, qui étaient probablement des astrologues, et auraient été surpris par un phénomène si différent. La seule objection à cette hypothèse est le fait que quelque chose d’aussi extraordinaire qu’une supernova n’est documenté dans aucun document ancien. Alors peut-être que l’explication de l’étoile de Bethléem est un phénomène moins inhabituel.

Et c’est là que nous en arrivons à notre hypothèse la plus probable : une comète !

une comète

Dans plusieurs cultures différentes, les comètes ont toujours été considérées comme des messagères de Dieu, elles étaient généralement interprétées comme de mauvais présages, qui précédaient les catastrophes, les guerres ou la fin d’un règne. Mais pourquoi Dieu enverrait-il une comète, signe de mauvais augure, pour annoncer quelque chose d’aussi bon que la naissance de son fils ?

Tout est une question de point de vue. L’arrivée de Jésus, prophétisée dans la Bible comme « Le Roi des Juifs », n’a pas rendu Hérode, le roi de Judée à cette époque, très heureux. En fait, il était un peu contrarié, ou plutôt assez en colère. À tel point qu’il a ordonné le meurtre de tous les enfants de moins de deux ans.

[ Estrela de Belém representada como um cometa no quadro “Adoration of the Magi” de Giotto di Bondone (1267–1337) – Imagem: wikimedia.org ]

Mais en plus de cette histoire bien connue, un autre point qui corrobore l’hypothèse selon laquelle l’étoile de Bethléem était en fait une comète est que les comètes ont tendance à devenir plus brillantes à mesure qu’elles s’approchent du Soleil. On les voit donc généralement à l’est en fin de matinée, ou à l’ouest, en début de nuit. Une comète est peut-être apparue à l’est et a guidé les sages de l’est pendant quelques nuits jusqu’à ce qu’elle disparaisse en conjonction avec le Soleil.

Aucune grande comète, comme Halley, n’est passée près de cette époque. Le plus probable, dans ce cas, est que l’étoile de Bethléem aurait été une comète à longue période, voire une comète déjà éteinte. Et il y a un candidat avec ces caractéristiques qui a été enregistré par les Chinois vers l’an 5 av. J.-C., quelque chose de très proche de la naissance de Jésus, surtout compte tenu des différences de calendrier entre l’hébreu et le chinois romain.

En fait, nous n’arriverons peut-être jamais à une explication astronomique définitive pour l’étoile de Bethléem. Mais ça ne fait rien. Aussi beau que soit la science derrière cette histoire, est le message d’amour et d’espoir qu’elle apporte.

Puisse la lumière des étoiles et des comètes continuer à guider l’humanité dans sa quête de savoir et d’un monde de paix.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !