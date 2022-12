Les microplastiques en Méditerranée frappent une marque effrayante

La contamination de l’eau par les microplastiques semble devenir de plus en plus dramatique. C’est du moins ce que montre une nouvelle étude de l’Université autonome de Barcelone, en Espagne, et de l’Université d’Aalborg, au Danemark. Selon les données recueillies par les chercheurs, la quantité de microplastiques au fond de la mer Méditerranée a triplé depuis les années 2000.

Ces dernières années, plusieurs études se sont focalisées sur le sujet pour tenter de savoir ce qu’il advient des microplastiques et comment ils se comportent au sein du milieu marin. Parmi les découvertes faites figurent les effets des avalanches sous-marines qui transportent les microplastiques dans les profondeurs océaniques et les tranchées profondes qui peuvent agir comme des pièges à plastique.

En 2020, les scientifiques ont identifié un hotspot avec la plus forte concentration de microplastiques jamais trouvée sur le fond marin. Face à ce bassin de sédiments nocifs, l’équipe a prélevé un échantillon et appliqué une technologie d’imagerie avancée pour étudier les particules. Cela a permis de comprendre des détails importants sur l’accumulation de petits microplastiques dans les sédiments marins.

Fait intéressant, il a été noté que les microplastiques, lorsqu’ils atteignent le fond de la mer, restent préservés. Les scientifiques pensent que cette caractéristique est due à un manque d’érosion, d’oxygène ou de lumière. « Le processus de fragmentation se produit principalement dans les sédiments de plage, à la surface de la mer ou dans la colonne d’eau », a déclaré l’auteur de l’étude, Patrizia Ziveri.

Chronologie de la pollution microplastique

« Une fois déposés, la dégradation est minime, donc les plastiques des années 1960 restent au fond de la mer, y laissant la signature de la pollution humaine. » Patrizia Ziveri

Avec toutes les informations obtenues, il a été possible d’établir une chronologie de la pollution plastique au fond de la mer et, par conséquent, les scientifiques ont réalisé que la quantité de microplastiques avait triplé au cours des 22 dernières années. Un autre point important était que la nature des plastiques accumulés dans ce hotspot reflétait la production et l’utilisation mondiales de plastiques entre 1965 et 2000.

« Depuis les années 1980, mais surtout au cours des deux dernières décennies, l’accumulation de particules de polyéthylène et de polypropylène provenant des emballages, des bouteilles et des films alimentaires a augmenté, tout comme le polyester issu de fibres synthétiques dans les tissus d’habillement », explique Michael Grelaud, auteur de l’étude.

