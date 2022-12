Des « crêpes glacées » bizarres apparaissent dans une rivière en Ecosse

Les rivières gelées sont monnaie courante dans certaines parties du monde. Cependant, ce qui a été vu en Ecosse a attiré l’attention même de ceux qui sont habitués à la région. Des « crêpes de glace » se sont formées sur la rivière Blanock à la suite d’un récent changement de température.

Les images ont été partagées par le chef de projet de la Scottish Invasive Species Initiative (SISI), Callum Sinclair, qui a pris la photo le 9 décembre. Une vidéo montre également les disques dans la rivière glacée.

Les experts pensent que le phénomène a été créé en raison des basses températures dans la région. Le Royaume-Uni connaît la vague de froid la plus sévère depuis 2010. Des rapports d’observations similaires ont fait surface dans une rivière près de Glasgow, en Angleterre.

Des « crêpes de glace » se forment souvent dans la région autour de l’Antarctique. Cependant, ils ont également été vus dans les régions glacées des États-Unis et du Canada.

Le chef de projet Callum a découvert ce phénomène rare sur la rivière Bladnoch à Galloway vendredi. Les « crêpes de glace » sont inhabituelles en Écosse et se trouvent le plus souvent au Canada, aux États-Unis, autour de l’Antarctique et dans la mer Baltique. Des conditions spécifiques sont requises pour les créer. 1/2 pic.twitter.com/iCFOWYPkm4 — Initiative écossaise sur les espèces envahissantes (@SISI_project) 13 décembre 2022

Que sont les « crêpes glacées » ?

La formation des disques a quelques explications. La première d’entre elles serait la collision des calottes glaciaires entre elles sous l’effet des vagues et de l’agitation du fleuve. Ce mouvement façonne lentement la formation arrondie et, plus l’eau autour de la couche gèle, plus le cercle devient parfait.

Lire la suite:

Cependant, la rivière en question en Ecosse a des eaux assez calmes, donc la formation était un peu différente. Dans ce cas, les « galettes de glace » sont apparues en raison du gel de la mousse à la surface de la rivière.

Bien qu’elles ressemblent à de solides disques massifs, ces crêpes sont en fait assez fragiles et friables. Avec le temps, le phénomène devrait commencer à se dissoudre.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !