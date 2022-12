Y a-t-il déjà eu de l’oxygène sur Mars ?

Une nouvelle étude publiée dans La nature ont souligné que l’atmosphère primitive de Mars n’était pas aussi riche en oxygène que de nombreux astronomes s’y attendaient. Au lieu de cela, il y avait de grandes quantités d’oxyde de manganèse, capables de se former simplement par la présence d’éléments halogènes tels que le chlore et le brome, éléments abondants sur Mars. Cependant, même dans des conditions plus restreintes, il serait toujours possible qu’il y ait de la vie sur la planète.

Le géochimiste planétaire de l’Université de Stony Brook, à New York, Kaushik Mitra, chargé de diriger cette étude, a déclaré qu’une réaction d’oxydation n’implique pas nécessairement l’action de l’oxygène. La présence d’oxyde de manganèse, trouvé dans les roches capturées par la sonde Curiosity, qui a soulevé encore plus de soupçons sur la présence d’oxygène sur Mars, est restée inexpliquée.

L’expérience promue par Kaushik et ses collaborateurs était basée sur l’effet de chloration de l’eau potable. Les chercheurs ont décidé de tester si le même effet d’oxydation pouvait se produire dans un environnement riche en halogène comme Mars.

La démarche menée par les chercheurs a été un succès. Et le taux d’oxydation obtenu était impressionnant. Selon les scientifiques, ce fait s’est produit uniquement parce que les scientifiques ont découvert que dans l’eau, il y avait du chlorate et du bromate, des formes d’halogènes de chlore et de brome qui sont courantes sur Mars. Les échantillons contenant de fortes concentrations de dioxyde de carbone ont interdit la formation d’oxydes de manganèse en présence d’oxygène seul.

Cette découverte est un grand pas vers la découverte des caractéristiques passées de Mars. Un autre point curieux est que, d’autre part, les scientifiques pensent également que l’atmosphère primitive de la planète rouge était riche en dioxyde de carbone. Cependant, l’expérience a montré que cette molécule bloque la formation d’oxydes de manganèse. C’est donc un autre point sur lequel les scientifiques vont se pencher.

La quantité d’oxygène sur Mars n’empêche pas la vie sur la planète

« La liaison entre les oxydes de manganèse et l’oxygène souffre d’un certain nombre de problèmes géochimiques fondamentaux », a déclaré Jeffrey Catalano, géochimiste à l’Université de Washington et auteur correspondant de l’étude, dans un communiqué.

Malgré la faible concentration d’oxygène, les scientifiques ont souligné que la planète pouvait encore regorger de formes de vie microscopiques dans le passé. « Il existe plusieurs formes de vie, même sur Terre, qui n’ont pas besoin d’oxygène pour survivre », a déclaré Mitra. « Je ne considère pas cela comme un » retour « à l’habitabilité – juste qu’il n’y avait probablement pas de formes de vie à base d’oxygène », a conclu le chercheur.

