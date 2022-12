Des preuves d’un dinosaure mangeant un mammifère sont trouvées; regardez

Une équipe internationale de chercheurs a trouvé la première preuve d’un dinosaure mangeant un mammifère. Dans leur article publié dans le Journal of Vertebrate Paleontology, le groupe décrit le réexamen d’un fossile trouvé il y a plus de 20 ans.

Le travail s’appuie sur les découvertes d’une équipe précédente qui a étudié le fossile, Microraptor Zhaoianus, en 2000. Il a été trouvé dans la formation de Jiufotang dans l’ouest de la Chine. À cette époque, l’équipe de recherche l’a daté d’environ 120 millions d’années et a noté qu’il manquait la majeure partie de sa partie centrale, mais que sa cage thoracique était toujours intacte.

Lire la suite:

Les microraptors étaient des dinosaures à trois doigts qui, comme leurs grands cousins, étaient des carnivores. Ils vivaient dans les arbres et étaient assez petits par rapport aux autres dinosaures – environ la taille d’un chat domestique moderne. Certaines espèces de microrapaces arboraient des plumes, qui auraient pu être utilisées pour glisser depuis les perchoirs des arbres.

Dans ce nouvel effort, les chercheurs ont trouvé des preuves d’un autre fossile à l’intérieur du microraptor qui appartenait à un petit mammifère. Un petit pied de mammifère fossile a été trouvé juste derrière les côtes, preuve que la plus grande créature s’était régalée d’un mammifère de la taille d’une souris.

Les chercheurs notent que des recherches antérieures ont montré que d’autres petites créatures étaient mangées par des dinosaures, comme des serpents, des squamates et des oiseaux – mais jamais un mammifère. Les chercheurs suggèrent que le manque de restes de mammifères dans l’estomac des dinosaures est probablement dû à la rareté de trouver des restes d’autres créatures à l’intérieur des dinosaures, et non une indication que manger des mammifères était rare.

Les chercheurs ont également étudié le pied des restes à l’intérieur du microraptor, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas été en mesure d’identifier à quel type de mammifère ils appartenaient. Ils ont remarqué qu’il avait des doigts fins, semblables aux mouffettes modernes, mais ils étaient plus courts.

Les chercheurs cherchent également à savoir si le dinosaure a chassé et mangé le mammifère ou s’il ne faisait que manger. Ils notent que s’il avait des ailes de type planeur, cela lui permettrait de plonger et de ramasser une petite créature comme celle trouvée dans son intestin.

Via Phys.org

Image en vedette : Divulgation/Journal of Vertebrate Paleontology

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !