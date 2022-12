En savoir plus sur les efforts de rééquilibrage de la tour penchée de Pise

Pendant des décennies, à travers les siècles, des ingénieurs, des historiens et des observateurs ont collectivement retenu leur souffle sur le sort de l’emblématique tour penchée de Pise en Italie, qui a résisté à quatre tremblements de terre et oscillé d’avant en arrière, mais qui se tient toujours avec la pente du même nom. .

Ce n’est pas sans une intervention astucieuse que la tour a évité sa disparition. En fait, avant même qu’elle ne soit terminée, les ingénieurs ont eu du mal à remettre la structure en position verticale.

Désormais, on peut se rassurer grâce à la dernière enquête du beffroi, qui a révélé que son « état de santé » est bien meilleur que prévu. La tour s’est élevée d’environ 4 centimètres au cours des 21 années écoulées depuis les derniers travaux de stabilisation.

L’étude a été réalisée par une équipe d’ingénieurs géotechniciens et financée par l’Opéra Primaziale Pisana (O₽A, ou Opéra Primatial de Pise, en anglais), une organisation à but non lucratif créée pour superviser les travaux de préservation du site historique.

« Considérant qu’il s’agit d’un « patient » de 850 ans avec une pente d’environ cinq mètres et un affaissement de plus de trois mètres, « l’état de santé » de la tour penchée de Pise est excellent », a déclaré un O₽ porte-parole A à l’Agence nationale de presse italienne (ANSA) au début du mois.

Tour de Pise Histoire

La construction de la tour de Pise a commencé en 1174, et quelques années après la construction de ses premiers niveaux, on a remarqué que quelque chose n’allait pas. Ses fondations peu profondes ont été construites sur une base instable de boue, de sable et d’argile qui était plus molle du côté sud.

Les ingénieurs ont essayé de corriger l’inclinaison au fur et à mesure, rendant les étages supérieurs plus hauts d’un côté que de l’autre, ce qui a donné ce que l’on pourrait appeler un bâtiment magnifique, à la fois incurvé et tordu.

Pendant de nombreuses années, à mesure que la pente augmentait, les ingénieurs ont tenté de sécuriser la tour de huit étages, aggravant parfois le problème. Dans les années 1990, la tour penchée de Pise n’était pas plus proche du sol solide, inclinée de 5,5 degrés vers le sud, juste au-delà du point auquel les ingénieurs pensaient que la tour s’effondrerait.

Peu de temps après, la tour a été fermée au public et le gouvernement italien a recruté un groupe d’experts, présidé par l’ingénieur civil Michele Jamiolkowski, pour déterminer comment la sauver.

Ils ont envisagé d’injecter du ciment sous la tour mais ont décidé que c’était trop risqué et ont plutôt essayé d’ancrer le côté nord avec 900 tonnes de plombs pour contrebalancer le sud englouti.

Lorsque cela n’a pas fonctionné, ils ont creusé le sol sous le côté nord de la tour. Lentement, il a commencé à monter – et à tourner. Quiconque a joué à « Jenga » ou « Torquake » défiant la gravité sait à quel point ce serait stressant.

Ci-dessous, l’Institut des ingénieurs civils (ICE) montre comment fonctionne la stabilisation de la tour de Pise :

Le projet de stabilisation d’une décennie a finalement été achevé en 2001, après quoi la tour s’est redressée d’environ 40 centimètres et maintenant son inclinaison n’est que de 4º – toujours deux fois plus que l’inclinaison d’origine du bâtiment lorsque la construction a été achevée en 1350.

En 2013, des chercheurs de l’agence scientifique nationale australienne, le CSIRO, ont également cartographié chaque coin de la tour à l’aide de scanners 3D, créant des reconstructions numériques de la tour qui pourraient être utilisées si le bâtiment avait besoin de réparations.

La tour oscille désormais légèrement, en moyenne d’environ un demi-millimètre par an, selon le géotechnicien Nunziante Squeglia, professeur de géotechnique à l’Université de Pise, qui fait partie du groupe de surveillance. « Bien que ce qui compte le plus, c’est la stabilité du clocher, qui est meilleure que prévu », a déclaré Squeglia à l’ANSA.

Autres structures à risque

Dans un pays ancré dans l’Antiquité, la tour penchée de Pise n’est pas la seule figure historique sous haute surveillance par crainte d’effondrement. Les scientifiques ont observé pendant des siècles des fissures dans les chevilles du David de Michel-Ange qui pourraient renverser la statue la plus parfaite du monde, ce qui a stimulé les efforts de conservation après qu’un article de 2014 a révélé qu’une légère inclinaison de 5 degrés avait déjà causé des dommages et pourrait entraîner davantage de problèmes. catastrophique. Les tremblements de terre de la même année n’ont pas aidé à apaiser les tensions.

Bien que le sort de David soit précaire, heureusement, la tour penchée de Pise devrait être en sécurité pendant au moins les 300 prochaines années et peut-être plus longtemps, selon les experts. Certains ingénieurs pensent même que les efforts de restauration pourraient être si fructueux que la tour pourrait un jour se redresser.

Ironiquement, la recherche montre que les mêmes sols mous sous la fondation de la tour qui ont produit son inclinaison caractéristique peuvent maintenant offrir une certaine protection contre les tremblements de terre, donnant à la structure une période de vibration naturelle plus longue et moins destructrice si elle est balancée.

Via Alerte scientifique

Image en vedette : andreyspb21

