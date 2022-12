Découverte d’une cité maya perdue dans la forêt

Une équipe de chercheurs a découvert une ancienne colonie de la civilisation maya. La colonie a plus de 2000 ans et est située dans le nord du Guatemala. La découverte a été publiée dans la revue Ancienne Mésoamérique et a été réalisé à l’aide d’un équipement de suivi laser.

Détection laser de l’ancienne cité maya

L’équipement utilisé par les chercheurs dans la découverte était le LiDAR, son fonctionnement pour détecter des objets est similaire à celui d’un radar. Mais contrairement à l’émission et à la capture du retour des ondes sonores, l’équipement le fait avec la lumière laser.

Le LiDAR a été beaucoup utilisé récemment pour découvrir des traces de civilisations anciennes dans des zones de forêts tropicales denses. C’est parce que les lasers sont capables d’aller au-delà de la cime des arbres et de découvrir ce qu’il y a au sol en dessous d’eux.

Colonie maya enregistrée sous LiDAR (Image : Ancienne Mésoamérique🇧🇷

Lire la suite:

Ce qui a été trouvé dans les colonies mayas

La découverte a été faite lorsque des chercheurs ont survolé le site pour cartographier les régions du Guatemala, c’est alors qu’ils ont découvert plus de 1000 colonies. L’ancienne civilisation maya occupe plus de 1600 kilomètres carrés et la plupart des bâtiments sont reliés par environ 175 kilomètres de routes.

La civilisation est également allée à contre-courant de ce que les chercheurs pensaient des civilisations mésoaméricaines. Ils pensaient que les premières civilisations à se former en Amérique étaient peu peuplées, mais ce qu’ils ont trouvé dans le nord du Guatemala étaient des colonies fortement peuplées.

Dans l’ancienne civilisation, des bases de pyramides ont également été trouvées dans certaines colonies. Cette découverte peut indiquer que certains des villages peuvent avoir été des centres de travail, de loisirs et de politique. Les chercheurs ont également trouvé des terrains qui étaient probablement utilisés pour les sports mésoaméricains. De plus, ils ont trouvé des preuves de l’existence de canaux et de réservoirs qui servaient à permettre l’utilisation de l’eau en période de sécheresse.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !