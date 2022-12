Des ouragans spatiaux sont observés dans l’atmosphère terrestre

Les aurores époustouflantes sont causées par l’impact des particules du vent solaire sur l’atmosphère terrestre. Dans une étude l’année dernière, les scientifiques ont observé une variation intéressante des aurores, vues d’en haut, elles ressemblent à un grand ouragan brillant. Des recherches récemment publiées les éclairent davantage.

Les astronomes appellent également ce nouveau type d’aurore un ouragan spatial pour sa forme d’entonnoir. Ils ont plusieurs bras et peuvent atteindre environ 1000 kilomètres de diamètre. Les scientifiques ont déjà considéré que les aurores pouvaient se produire dans la région où elles ont été trouvées, mais des études à leur sujet n’ont jamais été faites auparavant.

« Les gens savaient qu’il y avait des aurores ou des formes d’aurores lumineuses dans cette région auparavant, mais personne n’avait vraiment reconstitué cette image cohérente. C’est très fort et les aurores peuvent être très, très brillantes. A expliqué Larry Lyons, co-auteur de l’étude, en réponse à la Le Washington Post🇧🇷

Ouragan spatial [Imagem: Qing-He Zhang]

Contrairement aux aurores boréales traditionnelles qui ne durent que quelques minutes, les ouragans spatiaux peuvent tourner au-dessus du pôle Nord pendant environ 8 heures. Ils commencent vers le début de l’après-midi d’été.

La découverte a été faite par hasard. Alors qu’ils effectuaient des analyses par satellite pour un autre projet, ils ont remarqué un fort flux de plasma dans la région de la calotte polaire nord. En observant davantage, ils ont réalisé qu’il s’agissait d’une forte aurore dans les régions polaires. Et sur 11 ans, les chercheurs ont observé plus de 3000 événements de ce type.

« Vous regardez de plus près et je dis: » Attendez une minute, ces flux flottent en cercle. Et au centre, il y a une grande tache aurorale, une aurore très brillante. C’est intéressant. Regardons de plus près », a expliqué Lyons.

Lire la suite:

Comment se forment les aurores boréales ?

Le soleil émet toujours des particules chargées que nous appelons le vent solaire. Les aurores conventionnelles se produisent lorsque ces particules énergétiques du Soleil entrent en collision avec la magnétosphère terrestre, à environ 100 à 250 kilomètres de haut. La magnétosphère est un bouclier magnétique qui entoure la Terre formé par les courants électriques et qui protège la planète du rayonnement solaire et des particules.

En entrant en collision avec la magnétosphère, les vents solaires modifient l’organisation des courants qui forment le bouclier. Les électrons du soleil qui ont été piégés dans le champ magnétique lors de la collision avec les gaz de l’atmosphère, excitent les molécules et libèrent des photons de lumière. Le résultat est les lignes lumineuses que l’on peut voir dans le ciel.

Dans les aurores en forme d’ouragan, cela ne se passe pas très différemment. La différence est où ils se produisent. Les aurores traditionnelles se produisent dans les régions de haute latitude, tandis que les ouragans spatiaux se produisent dans les régions de latitudes encore plus élevées que les conventionnelles, dans les calottes glaciaires polaires.Ils apparaissent généralement dans les périodes de faible perturbation par les particules solaires du champ magnétique terrestre et peuvent être vus au-dessus des latitudes 80°.