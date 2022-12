Une pépinière de lézards préhistoriques découverte dans le Nevada, aux États-Unis

Un site fossilifère situé dans le parc d’État de Berlin-Ichthyosaur au Nevada, aux États-Unis, semble avoir été une ancienne pépinière d’ichtyosaures. Des restes de plusieurs espèces ont été trouvés, comme le Shonisaurus popularis et les ichtyosaures jusqu’à 15 mètres de long, qui vivaient dans le Trias supérieur.

Les ichtyosaures ressemblaient à de grands lézards, cependant, ils vivaient dans la mer et migraient de la même manière que les baleines modernes. c’est à partir de ce comportement que les scientifiques ont pu expliquer la présence de 37 Shonisaurus popularis, dans le parc nord-américain. Jusque-là, rien n’expliquait de manière satisfaisante la présence de tant de vestiges accumulés dans la région.

Lire la suite:

À l’aide de techniques de numérisation 3D et de la géochimie du site, une équipe de scientifiques de l’Université Vanderbilt, du Musée d’histoire naturelle de l’Utah et de la Smithsonian Institution a analysé des fossiles qui se trouvaient déjà dans des musées, des photographies, des notes d’archives et d’autres documents qui pourraient aider à résoudre l’énigme. Même dans le parc lui-même, des spécimens utiles ont été trouvés lors de la recherche.

La modélisation 3D et le codage couleur ont permis aux chercheurs de connaître la disposition des animaux, à l’endroit où ils ont été trouvés. Les tests géochimiques effectués sur le minéral ont exclu l’hypothèse de cataclysmes, comme une activité volcanique, puisque la présence de mercure ou le manque d’oxygène dans les eaux n’ont pas été détectés.

pépinière d’ichtyosaures

Un point curieux à propos du site était qu’il n’y avait aucune preuve de restes d’autres poissons ou animaux qui auraient pu servir de nourriture à S. popularis et cela corroborait davantage l’hypothèse d’une pépinière. Ce qui a en fait rendu cette possibilité encore plus prononcée était la présence de spécimens provenant de nouveau-nés ou au stade embryonnaire.

De cela, il était clair que des générations et des générations d’ichtyosaures sont venues à l’endroit pour donner naissance. Au cours de ce processus, certains animaux ont subi des pertes et leurs restes mortels sont restés au fond de la mer, où ils ont été conservés. Avec cette hypothèse plus robuste, l’équipe recherche des sites où se trouvent des ichtyosaures préservés, notamment en Amérique du Nord. La découverte de nouveaux lits pourrait aider les scientifiques à en savoir plus sur les habitudes et les caractéristiques de ces grands reptiles.

