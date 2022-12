Qui était Henrietta Lacks, la femme aux cellules « immortelles » qui a sauvé des millions de vies

Henrietta Lacks, une femme afro-américaine décédée en 1951, a légué ses extraordinaires cellules au monde entier. C’est son histoire.

Le 4 octobre 1951, une femme afro-américaine très spéciale, Henrietta Lacks, est décédée d’un cancer, à qui des millions et des millions de personnes doivent la vie (et bien d’autres seront sauvées à l’avenir grâce à elle). Le mérite, s’il peut être défini comme tel, est dû aux cellules tumorales anormales qui lui ont coûté la vie à un jeune âge, à seulement 31 ans, que les scientifiques n’ont pas hésité à qualifier d' »immortelles ». En effet, contrairement aux autres testées jusqu’alors, ces cellules ne vieillissaient pas et ne mouraient pas, mais donnaient continuellement naissance à de nouvelles lignées cellulaires stables, auxquelles les chercheurs ont donné le nom de HeLa (les initiales de la femme). C’était une découverte extraordinaire pour l’époque, mais aujourd’hui encore, nous bénéficions énormément des HeLa, qui depuis leur découverte ont été transférées dans des laboratoires du monde entier.

Comme le précise l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les cellules d’Henrietta Lacks ont été impliquées dans environ 75 000 études, ont contribué de manière significative au développement de vaccins contre le VPH et la poliomyélite, à celui de médicaments contre l’immunodéficience acquise (SIDA) et à d’importantes découvertes pour la fécondation in vitro. Ils ont également été impliqués dans le développement des récents vaccins Covid. Mais toutes ces énormes avancées scientifiques ont été faites dans le dos d’Henrietta Lacks, qui n’avait jamais donné son consentement à l’utilisation de ses cellules, exploitées pendant des décennies après sa disparition sans même être mentionnée. Aujourd’hui sa contribution est largement reconnue par la communauté scientifique, mais les enjeux bioéthiques (et même économiques) liés aux cellules HeLa sont encore très ouverts.

Pour mieux comprendre l’histoire extraordinaire de cette femme, il faut commencer par le début. Henrietta Lacks, née Loretta Pleasant, est née à Roanoke, Virginie (États-Unis) le 1er août 1920 d’Eliza Pleasant et de John Randall Pleasant. Sa mère est décédée en couches – du dixième enfant – alors qu’il n’avait que 4 ans, et comme le père ne pouvait pas s’occuper de tout le monde, il a « distribué » ses enfants à divers parents. La petite Henrietta s’est retrouvée avec son grand-père maternel, qui travaillait dans les champs de tabac. Vivait également ici son cousin de 9 ans (David Lacks), qui est devenu son mari et avec qui elle a eu cinq jeunes enfants, son premier âgé de 14 ans. Le couple a déménagé dans le Maryland en 1941, où ils ont pu acheter une maison. Le 29 janvier 1951, il se rendit à l’hôpital Johns Hopkins – le seul hôpital de la région où il vivait qui traitait des patients noirs – pour des malaises abdominaux ; Au départ, on pensait à une autre grossesse, mais les médecins lui ont diagnostiqué un carcinome épidermoïde malin du col de l’utérus (il s’agissait en fait d’un adénocarcinome, découvert deux décennies plus tard).

Le médecin qui l’a soignée, le Dr George Otto Gey qui a fait des recherches sur le cancer, a prélevé un exemplaire de sa masse cellulaire, celle-là même dont est issue la lignée cellulaire HeLa. À l’époque, il était normal et légal d’expérimenter avec les tissus des patients sans leur demander leur consentement, alors le médecin-chercheur, lorsqu’il a découvert les incroyables propriétés des cellules de son patient, a tout caché. Malheureusement, en quelques mois, l’état d’Henrietta s’est aggravé et le 8 août 1951, elle a été hospitalisée en raison de douleurs intenses; il n’a jamais quitté l’hôpital Johns Hopkins, où il est décédé le 4 octobre de la même année.

Au cours de ces années, le Dr Gey essayait de développer des lignées cellulaires stables à utiliser dans la recherche, mais ses expériences jusqu’à ce qu’il mette la main sur les extraordinaires cellules cancéreuses « immortelles » de la femme. En 1999, comme l’explique l’Université de Padoue, on a découvert que le génome de ses cellules avait muté à cause du papillomavirus humain, qui avait induit l’immortalité. Les détails de la découverte ont été publiés dans l’article « Séquences nucléotidiques et caractérisation supplémentaire de l’ADN du papillomavirus humain présent dans les lignées cellulaires de carcinome cervical CaSki, SiHa et HeLa » publié dans le Journal of General Virology. Fait intéressant, les cellules HeLa ont jusqu’à 82 chromosomes, bien plus que ceux trouvés dans les cellules normales.

Comme précisé, le Dr Gey a continué à utiliser les cellules d’Henrietta Lacks pendant des décennies et les a distribuées dans des laboratoires du monde entier, sans jamais mentionner leur origine. La famille de la femme n’a appris la véritable histoire de HeLa qu’en 1973, des années après la mort du médecin. Depuis lors, un litige a surgi et plusieurs questions bioéthiques ont été soulevées à propos de l’utilisation des tissus de patients, car comme indiqué Henrietta Lacks n’a jamais donné un tel consentement. En 2013, il y a eu un autre rebondissement, lorsque le génome de ses cellules a été divulgué dans une base de données publique, entraînant une violation de la vie privée des parents vivants de Lacks, qui partagent le même patrimoine génétique. Bien que certains membres du mouvement Black Live Matters aient demandé la suspension définitive de l’utilisation des cellules HeLa, compte tenu de l’histoire « d’usurpation » derrière elles, les descendants de la femme veulent plutôt qu’elles continuent à être utilisées pour faire le bien, mais dans le nom et avec la mémoire d’Henrietta clairement évidente. Sa petite-fille Jeri Lacks-White a confié à Nature que la famille souhaite une pleine reconnaissance de la part des scientifiques, expliquant que les cellules HeLa ont été obtenues auprès d’une femme afro-américaine « qui était faite de chair et de sang, qui avait une famille et une histoire ».

L’organisation à but non lucratif de Roanoke Hidden Histories vient d’annoncer que 180 000 $ ont été collectés pour une statue de bronze qui sera érigée à Lacks Plaza, une place récemment renommée en l’honneur d’Henrietta Lacks dans sa ville natale de Virginie. La statue remplacera celle du général confédéré Robert E. Lee, un aristocrate de Virginie connu pour avoir été un esclavagiste. Pour cette raison, son état a été renversé par le mouvement Black Live Matters lors des manifestations de 2020. Désormais, Henrietta Lacks recevra également un hommage dévoué de sa ville.