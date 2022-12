La lune a un week-end chargé avec périhélie, périgée et deux conjonctions

Ce vendredi (23), la Lune atteindra le périhélie, qui est le point de son orbite le plus proche du Soleil. Cela se produit à 15h15, alors qu’il sera à 0,9813 unités astronomiques (UA) de notre étoile hôte, soit environ 150 millions de km. (Toutes les heures mentionnées ici sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia).

Position des étoiles dans le ciel au moment exact où la Lune sera à son point le plus proche du Soleil, appelé périhélie, ce vendredi (23). Image : Portée du système solaire

Comme ce même jour, la Lune commencera à passer entre la Terre et le Soleil, elle sera dans la nouvelle phase, une période pendant laquelle sa face éclairée ne nous fait pas face, c’est pourquoi il est difficile de l’observer à nu œil.

La nouvelle lune marque le début du mois dans les calendriers lunaires, comme celui musulman, et dans les calendriers luni-solaires, comme les calendriers juif, hindou et bouddhiste.

Une lunaison ou un cycle lunaire, comme on appelle l’intervalle de temps entre les nouvelles lunes, est subtilement variable, avec une durée moyenne de 29,5 jours. Pendant ce temps, il passe par quatre phases principales (nouvelle, croissante, pleine et décroissante), dont chacune dure environ sept jours.

Il existe également des « interphases » : quart croissant et croissant gibbeux (entre les phases nouvelles et pleines) et quart gibbeux décroissant et le quart décroissant (entre les phases pleine et décroissante).

selon la plateforme InTheSky.org, à 5h26 le samedi (24), la Lune atteint le périgée, qui est le point de son orbite le plus proche de la Terre. Au périgée, notre satellite naturel est jusqu’à 14 % plus lumineux dans le ciel, lorsqu’il est visible.

Image : Triff – (Terre/arrière-plan) – Édition : Netcost-Security

La distance de la Lune à la Terre varie car son orbite n’est pas parfaitement circulaire – elle est légèrement ovale, traçant une trajectoire appelée ellipse. En parcourant chaque mois cette trajectoire elliptique autour de notre planète, sa distance varie entre 356 500 km au périgée et 406 700 km à l’apogée.

Lire la suite:

Moon visite deux planètes la veille de Noël

Toujours en cette veille de Noël, deux conjonctions lunaires se produisent. La première, entre la Lune et Vénus, qui partagent la même ascension droite (coordonnée astronomique équivalente à la longitude de la Terre), à ​​8h29.

Au Brésil, le duo deviendra visible en début de soirée, à partir de 19h09, atteignant une altitude de 9° au-dessus de l’horizon ouest. Mais peu de temps après (à 19h57), Vénus disparaîtra déjà de notre vue.

Dans l’après-midi, à 15h31, ce sera au tour de Mercure de recevoir une « visite » de la Lune. La paire sera également visible dans le ciel nocturne à partir de 19h09, mais la plus petite planète du système solaire reste visible un peu plus longtemps que Vénus, jusqu’à 20h15. Les trois corps seront dans la constellation du Sagittaire

Dans les prochains jours, notre satellite naturel passera par Saturne (26) et Jupiter (29), terminant sa tournée mensuelle de décembre des planètes. Cette série de conjonctions se produit parce que notre satellite naturel orbite autour de la Terre dans approximativement le même plan dans lequel les planètes orbitent autour du Soleil, appelé plan écliptique.

