Quel âge a l’Egypte ancienne ?

L’histoire de l’Égypte est l’une des premières que les gens apprennent lorsqu’ils vont à l’école, car une partie du pays constitue la région connue sous le nom de Croissant Fertile, qui est considérée comme l’un des berceaux de la civilisation. Face à tant d’événements et de faits incroyables, quelqu’un a-t-il pu compter l’âge de l’Égypte ancienne ?

Pour répondre à cette question, le professeur d’égyptologie à l’université de Bristol, au Royaume-Uni, Aidan Dodson, a déclaré qu’il était nécessaire de préciser quelle serait la définition de l’Égypte ancienne. Dans une interview accordée à Live Science, l’expert a déclaré que si cette période n’est comprise que lorsque « la civilisation a incorporé la royauté pharaonique, la langue qui a été écrite en hiéroglyphes et la religion qui a finalement été remplacée par le christianisme, alors, l’Égypte ancienne a commencé vers 3100 J.-C. et s’est terminée vers 400 après J.-C. ».

Kathryn Bard, professeur émérite d’archéologie et d’études classiques à l’Université de Boston, a également suivi la même chronologie que le professeur Dodson. Dans une interview avec Live Science, elle a déclaré que « l’état pharaonique a commencé vers 3 000 [a.C.]🇧🇷

Malgré cette petite variation dans les dates fournies par les professeurs, il est important de noter que des êtres humains vivaient dans l’Égypte ancienne bien avant 3000 av. J.-C. de l’Université catholique de Louvain, Pierre Vermeersch, la « plus ancienne présence humaine connue dans la vallée du Nil ». [é] estimée il y a environ 400 000 ans ».

L’âge de l’Égypte ancienne dépend du point de référence

De plus, l’agriculture en Égypte s’écarte également légèrement de l’estimation des professeurs, puisqu’elle remonte à environ 5 000 ans avant J. .

Un autre point qui peut également être pris en compte sont les formations des villes Naqada et Hierakonpolis (également connues sous le nom de Nekhen), qui sont devenues d’importants centres urbains entre 3500 avant JC et 3000 avant JC, comme l’a écrit le professeur honoraire d’archéologie égyptienne à l’Université de Liverpool, Steven Snape, a écrit dans son livre « Les villes complètes de l’Egypte ancienne ».

Ainsi, bien qu’il existe un certain consensus au sein de l’académie, il existe des variables qui peuvent modifier cette compréhension de l’âge de l’Égypte ancienne, il est donc important de contextualiser et de définir les références utilisées lorsqu’il s’agit d’un sujet aussi vaste et important pour l’histoire. de l’humanité. .

