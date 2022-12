Avez-vous déjà été curieux de savoir combien pèse un nuage? Est-il possible de le savoir ? Et, si oui, comment cela se fait-il ? Certainement pas au moyen d’une échelle géante.

D’abord, comprenons c’est quoi le nuage🇧🇷

Le poids des nuages ​​dépend de leur type. Image : MADSOLAR –

Les nuages ​​sont composés de minuscules particules d’eau flottant sur des couches d’air chaud, qui sont le produit de la condensation de la vapeur d’eau. Les trois types de nuages ​​les plus courants sont :

Cirrus: Nuages ​​élevés, qui occupent des positions allant jusqu’à 6 000 m, minces et formés de cristaux de glace ;

Nuages ​​élevés, qui occupent des positions allant jusqu’à 6 000 m, minces et formés de cristaux de glace ; Cumulus: Nuages ​​denses de développement vertical, qui ont des contours nets et une base plate. Ce type de nuage indique du beau temps ;

Nuages ​​denses de développement vertical, qui ont des contours nets et une base plate. Ce type de nuage indique du beau temps ; Stratus: Les nuages ​​bas, qui occupent des positions allant jusqu’à 2 000 m, sont de couleur grise et peuvent provoquer de la bruine.

Il existe également des variations cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, nimbostratus, stratocumulus et cumulonimbus.

Comment trouver le poids d’un nuage ?

Il existe plusieurs façons de regardez le poids d’un nuage. Le premier est peser la vapeur d’eau qui le compose – et pour cela, « il faut savoir quelque chose sur les dimensions du nuage », a expliqué l’hydrologue Armin Sorooshian, de l’université d’Arizona, aux USA, au site internet la science en direct🇧🇷 « Vous devez également savoir à quel point les gouttelettes sont denses. »

Il y a plusieurs années, Margaret LeMone, spécialiste de l’atmosphère au Centre universitaire de recherche atmosphérique (SCIED) de Boulder, au Colorado, s’est interrogée sur le poids de l’eau dans un cumulus moyen.

Elle a donc fait le calcul. Tout d’abord, mesurez le taille de l’ombre d’un nuage et a estimé son la taille, en prenant une forme approximativement cubique. Les nuages ​​ne sont généralement pas en forme de cube, mais les cumulus sont souvent aussi hauts que larges, donc cette hypothèse a permis de rationaliser le calcul du volume.

À partir de là, sur la base de recherches antérieures, elle a estimé la densité des gouttelettes d’eau à environ 1/2 gramme par mètre cube, en arrivant à la valeur approximative de 550 tonnes de l’eau. C’est à peu près le poids de 100 les éléphants suspendu au-dessus de nos têtes !

Crédits : Genova – (fond) / freepng (éléphants) / Edition : Netcost-Security

Évidemment, tous les nuages ​​n’ont pas ce poids. Par exemple, « les nuages ​​​​du cirque sont beaucoup plus légers car ils contiennent beaucoup moins d’eau par unité de volume », a déclaré LeMone. Les cumulonimbus (les monticules sombres que vous voyez juste avant un orage) ont tendance à être beaucoup plus lourds.

Cependant, « tout le volume du nuage n’est pas seulement les gouttelettes ; il y a aussi de l’air », a déclaré Sorooshian.

100 éléphants tombant du ciel

Si les nuages ​​sont si lourds, pourquoi ne tombent-ils pas ? Selon LeMone, la gouttelette d’eau moyenne dans un nuage est environ 1 million de fois plus petite qu’une goutte de pluie – à peu près le rapport de taille de la Terre au Soleil.

Les courants de vent de haute altitude soufflent ces minuscules gouttelettes, les gardant dans l’air beaucoup plus longtemps que si elles étaient statiques.

La convection de chaleur aide également pour garder les gouttes dans l’air. « Un nuage est en fait moins dense que l’air directement en dessous », a déclaré Sorooshian. Au fur et à mesure que l’air chaud (et l’eau chaude) monte, il devient plus flottant que l’air froid (et l’eau froide) en dessous, comme une couche de mousse au-dessus d’un café au lait.

Bien sûr, on peut dire que les nuages ​​ »tombent » sous forme de pluie🇧🇷 Lorsque les gouttelettes de nuages ​​se refroidissent et se condensent les unes sur les autres, elles grossissent et finissent par devenir si lourdes qu’elles s’effondrent sur la Terre.

Bien qu’une goutte de pluie soit beaucoup plus grosse qu’une goutte de nuage, chaque goutte de pluie ne mesure toujours que 2 millimètres de diamètre, selon le SCIED.

Ces minuscules gouttes répartissent suffisamment le poids pour que 550 tonnes d’eau ne tombent pas d’un coup sur nos têtes – ou 100 éléphants !

