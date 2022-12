James Webb fait un record impressionnant de galaxie superlumineuse; regardez

Une nouvelle image du télescope spatial James Webb a montré une galaxie superlumineuse à 220 millions d’années-lumière de la Terre. La galaxie spirale NGC 7469 mesure environ 90 000 années-lumière de diamètre et est située dans la constellation de Pégase. En plus de sa luminosité, il a attiré l’attention des scientifiques pour avoir un noyau galactique actif et un starburst très proche.

Cette galaxie a déjà été étudiée par le Great Observatories All-sky LIRGs Survey (GOALS) qui vise à comprendre la formation des étoiles et la croissance des trous noirs.

Son noyau galactique actif, c’est-à-dire un trou noir actif au centre de sa galaxie, émet une très forte lueur, due à la lumière émise par les gaz et les poussières lorsqu’ils tombent dans le trou noir.

L’image est également étonnante en raison de la résolution dont elle dispose. Avant le lancement de James Webb, il n’était pas possible d’étudier la lumière infrarouge émise par la galaxie. Cela est dû à la grande quantité de poussière et à la petite taille de la galaxie. Cependant, grâce aux capteurs infrarouges du télescope, il a été possible d’en savoir plus sur NGC 7469.

Qu’a-t-on encore observé dans la galaxie ?

Galaxie NGC 7469 [Imagem: ESA/Webb, NASA & CSA, L. Armus, AS Evans]

Dans les nouvelles observations, il a été possible de voir de jeunes amas d’étoiles se former qui n’avaient jamais été vus auparavant. De plus, il a également été possible d’observer des poches de gaz chauds et turbulents, ainsi que la destruction de grains de poussière causée par le trou noir au centre galactique.

Une autre chose détectée était un gaz atomique diffus et hautement ionisé qui semble jaillir du noyau à 6,4 millions de kilomètres par heure. On pense qu’avec les observations de James Webb, de nouvelles découvertes sur la galaxie NGC 7469 peuvent encore être faites.

