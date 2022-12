Le mystérieux astéroïde Ryugu pourrait révéler l’origine du système solaire

Des échantillons de minéraux prélevés sur l’astéroïde Ryugu ont révélé de nouvelles informations sur son émergence et sa formation. Les scientifiques ont découvert qu’il pourrait s’être formé à partir d’éléments provenant à la fois du système solaire interne et externe. Cependant, d’autres éléments trouvés indiquent qu’ils se sont réunis pour former l’astéroïde près de Neptune et d’Uranus.

Les échantillons ont été collectés lors de la mission Hayabusa 2, lancée en 2014, par l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA). La mission a envoyé une sonde sur l’astéroïde Ryugu, qui fait partie du groupe d’astéroïdes Apollo, qui se trouvent près de la Terre. La sonde qui est revenue fin 2020 a apporté avec elle des échantillons de la surface et de l’intérieur de l’astéroïde.

Les collections réalisées sur l’astéroïde sont étudiées par une équipe de chercheurs de l’Université d’Hokkaido, au Japon. Pour pouvoir observer les éléments qui y sont présents, les scientifiques ont utilisé un microscope électronique à balayage et un spectromètre de masse à ions secondaires. L’une des observations qu’ils ont faites concernait les niveaux d’isotopes de l’oxygène 16. Selon les scientifiques qui ont rédigé la recherche, ces observations pourraient indiquer l’origine de l’astéroïde.

Lire la suite:

D’où vient Ryugu ?

Les échantillons de poussière de Ryugu ont également détecté la présence de minéraux carbonatés ainsi que d’acides aminés. Cela suggère que l’astéroïde s’est formé dans des régions favorables aux conditions aqueuses à basse température. Ces éléments sont caractéristiques des comètes formées dans des régions plus froides et plus éloignées du Soleil, ce qui favorise qu’elles retiennent une grande quantité de glace et qu’elles ne se vaporisent pas rapidement.

Cependant, les scientifiques ont également observé la présence d’autres éléments dans les échantillons. Ils ont identifié des minéraux tels que le spinelle, l’olivine et la pérovskite qui se forment à des températures proches de 1000 ° C. En d’autres termes, ces minéraux étaient autrefois plus proches du Soleil.

Les scientifiques pensent qu’à un moment donné, ces minéraux ont voyagé depuis le système solaire interne et ont fini par s’écraser sur Ryugu et en faire partie. D’autres objets ont également une formation similaire comme Ivuna, une météorite découverte en Tanzanie, et la comète 81p/Wild 2.

Des recherches publiées précédemment avaient déjà révélé que l’astéroïde était apparu aux premiers jours de notre système solaire. Cette découverte indique que les échantillons peuvent nous en dire plus sur les premières années du système solaire. Les chercheurs espèrent en découvrir encore plus sur l’origine de Ryugu et du système solaire lors de futures observations.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !