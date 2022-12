L’émergence de la bombe atomique est souvent associée à l’image d’Albert Einstein. Le physicien allemand qui a développé la théorie générale de la relativité a également contribué à la physique nucléaire avec sa célèbre équation dans laquelle l’énergie est équivalente au produit de la masse par le carré de la vitesse de la lumière. Cependant, son rôle dans l’émergence de la bombe atomique ne va pas beaucoup plus loin.

L’équation d’Einstein E = mc² a ouvert la voie à l’étude de l’énergie nucléaire et de la bombe atomique qui a suivi, mais c’est au physicien américain J. Robert Oppenheimer que l’on attribue vraiment la création de la technologie.

Qui était J. Robert Oppenheimer ?

Oppenheimer est un chimiste physique américain et fils de parents juifs allemands, Julius et Ella Oppenheimer. Il a obtenu un baccalauréat en chimie en 1925 de l’Université de Harvard et en 1927 a reçu son doctorat de l’Institut de physique nucléaire de l’Université de Göttingen, en Allemagne.

Après cela, au début de 1928, il retourna aux États-Unis pour enseigner à l’Université de Berkeley et au California Institute of Technology. Quelques années plus tard, il rejoint le projet Manhattan qui a créé la bombe atomique.

Le projet Manhattan

Avec l’arrivée de la Seconde Guerre mondiale, on craignait que le régime nazi ne soit le premier à développer la technologie de la bombe atomique. Ainsi, des physiciens tels que Leo Szilard, Edward Teller et Eugene Wigner et Albert Einstein lui-même ont fait pression sur Roosevelt, le président américain de l’époque, pour créer un programme nucléaire.

La pression des physiciens a abouti au projet Manhattan. Le projet a duré environ quatre ans, de 1942 à 1946. J. Robert Oppenheimer est devenu directeur scientifique de l’un des principaux laboratoires du projet, le Los Alamos Laboratory.

Oppenheimer était chargé de développer et de tester la première bombe atomique de l’histoire, la « Trinity ». La bombe atomique a été testée le 16 juillet 1945 dans le désert de Jornada del Muerto au Nouveau-Mexique. Trinity a été testée moins d’un mois avant les bombes Little boy et Fat man, larguées respectivement sur Hiroshima et Nagasaki, qui ont également été développées à Los Alamos de Robert Oppenheimer.

Les bombes atomiques développées par Robert Oppenheimer fonctionnent à partir de la fission d’atomes enrichis. Le physicien a aidé à développer deux types d’ogives, les bombes à implosion qui utilisaient du Plutonium-240 et les bombes à gâchette qui fonctionnaient à partir d’Uranium-235. Après que les bombes ont été larguées sur le Japon, Einstein a été dévasté d’avoir son image associée à l’événement. Oppenheimer est décédé d’un cancer de la gorge à l’âge de 62 ans.

