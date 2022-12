Mars : Perseverance lance le premier dépôt d’échantillons de l’humanité sur une autre planète

Le rover Perseverance de la NASA, qui se trouve actuellement à la périphérie du cratère Jezero de Mars, a déposé son premier échantillon à la surface d’une autre planète, dans l’espoir qu’un vaisseau spatial, qui n’a pas encore été produit, reviendra sur la planète rouge et récupérera les tubes. dans la prochaine décennie.

La NASA a indiqué que le robot Percy était sur le point de construire « le premier référentiel d’échantillons de l’humanité sur une autre planète ». L’échantillon a été collecté le 31 janvier de cette année et est officieusement connu sous le nom de « malais ».

L’échantillon a à peu près la taille d’un morceau de craie et est protégé du rude environnement martien par un tube en titane. Persévérance l’a gardé en sécurité toute l’année jusqu’à ce qu’il tombe à environ trois pieds du sol martien.

« Voir notre premier échantillon au sol est un excellent point culminant pour notre période de mission principale », a déclaré Rick Welch, chef de projet adjoint pour Persévérance au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dans un communiqué.

La NASA et l’ESA (Agence spatiale européenne) développent un atterrisseur spécialement conçu pour prélever des échantillons du robot ventral, les emballer dans une fusée et les lancer de Mars vers la Terre. La mission ne devrait revenir sur notre planète qu’au début des années 2030.

Tout n’est pas fleuri

Cependant, il y a certaines éventualités. Si Perseverance ne peut pas se rendre à l’atterrisseur et livrer les échantillons, le plan de secours consiste à récupérer les échantillons déposés avec une paire d’hélicoptères. Dans les semaines à venir, Percy devrait déposer plus d’échantillons avant sa période de mission principale, qui se termine le 6 janvier 2023.

« C’est un bon ajustement que, tout comme nous commençons notre » cache « , nous fermons également ce premier chapitre de la mission », a déclaré Welch.

La collecte d’échantillons en révélera plus sur la géologie et le climat martiens et aidera à rechercher des signes de microbes qui existaient autrefois sur la planète rouge.

Il y a plus de pays dans le projet

La NASA n’est pas la seule à espérer ramener de nouveaux échantillons de Mars. L’agence spatiale japonaise espère également collecter des échantillons martiens. La mission MMX a l’intention d’atterrir sur la lune Phobos de Mars et de ramener les échantillons sur Terre avant la fin de la décennie.

Avec des informations de CNET

Image en vedette : NASA/JPL-Caltech/MSSS

