Des cratères martiens révèlent un relief mystérieux

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA a récemment capturé des images mystérieuses et étonnantes de l’intérieur d’énormes cratères sur Mars. Les cratères sont situés sur les plaines du nord de terre d’Arabie, une région fortement érodée et cratérisée sur l’équateur martien. La découverte a été publiée dans un article sur le site Web monter et écrit par le membre du personnel Paul Geissler la semaine dernière.

Le MRO est une sonde américaine qui orbite autour de la planète rouge depuis 2006. Le Mars Reconnaissance Orbiter a pour fonction de rechercher des preuves de l’existence d’eau dans le passé lointain de Mars. Les images ont été capturées par la caméra HiRise du vaisseau spatial.

Dépôt dans des cratères martiens [Imagem: NASA/JPL-Caltech/UArizona]

Dépôts de cratère curieux

Geissler et son équipe pensent que les motifs trouvés sur le fond du cratère sont des marques laissées par la glace lorsqu’elle est chauffée par le Soleil. Ces marques permanentes peuvent raconter l’histoire de l’eau sur la planète.

« Les dépôts ont des laminations horizontales qui peuvent être des couches ou des terrasses. Les dépôts présentent également des stries radiales formées par de petites crêtes brillantes. a écrit Geissler dans la déclaration.

Ils ont été trouvés exclusivement dans des palettes de plus de 600 mètres de diamètre et ne sont pas présents dans des cratères de 450 mètres ou moins de diamètre. Geissler a également remarqué qu’ils se trouvent du côté sud des trous, à l’exception d’un qui contient des gisements qui semblent avoir été soufflés vers le nord. Il pense qu’ils sont formés par un matériau riche en glace en cours de sublimation, à différentes étapes du processus qui sont représentées par les terrasses sur les images.

« Peut-être que les plus grands cratères ont pénétré une nappe phréatique entre 45 et 60 mètres sous la surface et ont été inondés après leur formation. » complète Geissler.

