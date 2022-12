Une tombe vieille de 2 000 ans découverte là où la sage-femme de Jésus a peut-être été enterrée

Lors d’une fouille, des archéologues ont découvert une tombe vieille de 2 000 ans qui aurait appartenu à Salomé, connue pour avoir été la sage-femme de Jésus. Le sarcophage, qui se trouve en Israël, a été nommé Grotte de Salomé et abrite les restes d’une chapelle qui lui était dédiée.

Le monument de la sage-femme est considéré par beaucoup comme « l’une des grottes funéraires les plus impressionnantes » jamais découvertes en Israël. Il est composé de plusieurs chambres avec différentes niches funéraires et ossuaires, ce qui réitère la coutume funéraire juive. Cependant, ce qui a le plus étonné les chercheurs, c’est de découvrir que l’endroit abritait une chapelle chrétienne.

Selon Chaîne historique du Brésil avec les rapports, des croix et des dizaines d’inscriptions gravées sur les murs de la grotte datant de l’époque byzantine et du début de l’islam ont été vues. Selon les chercheurs Paran et Firer, « Salomé était un nom juif courant à l’époque du Second Temple ».

Selon la tradition chrétienne, « Salomé a été appelée à participer à la naissance de Jésus », ont déclaré les chercheurs. Lors de la conception de Jésus, elle a vécu un miracle : sa main, qui était sèche, a été guérie lorsqu’elle a tenu le berceau du bébé.

Image : artefacts du IXe siècle trouvés dans la grotte de Salomé. Crédits : Playback/History Channel Brasil

Le culte de Salomé a attiré des millions de chrétiens

Entre autres informations, « la tombe atteste que ses propriétaires étaient une famille de haut rang dans la Shefelah de Judée ». De plus, Paran et Firer ont affirmé que « le culte de Salomé, sanctifié dans le christianisme, appartient à un phénomène plus large par lequel les pèlerins chrétiens du 5ème siècle après JC ont trouvé et sanctifié des sites juifs ».

Malgré tous ces points, la tombe de la sage-femme, avec ses caractéristiques d’origine, n’existe plus. Cependant, « la tradition qui identifie le lieu a fait de la grotte une vénération chrétienne », ont conclu les chercheurs.

