Quels sont les meilleurs endroits pour faire atterrir des humains sur Mars ?

Êtes-vous prêt à vivre sur Mars ? Selon les ambitions du milliardaire excentrique Elon Musk, cela pourrait devenir une réalité dans un avenir pas si lointain qu’on le pense.

Représentation artistique d’astronautes explorant Mars et leur habitat sur la planète rouge. Crédits : NASA

L’homme d’affaires sud-africain-canadien, naturalisé américain, entend coloniser la planète rouge et y établir une ville autosuffisante, pouvant servir de foyer à un million de personnes, rendant l’humanité multiplanétaire.

Bien qu’il s’agisse de la deuxième plus petite planète du système solaire (seulement plus grande que Mercure), Mars a une superficie de près de 145 millions de kilomètres carrés. Ainsi, la question se pose : où exactement serait le meilleur endroit pour atterrir et vivre dans le monde voisin ?

Parmi les nombreux canyons, plaines, cratères, volcans et régions polaires, par où commencerions-nous notre mission vers Mars ? Cela dépendra du type de mission. Une simple tournée scientifique rapide ne nécessiterait pas autant d’infrastructures qu’un voyage plus long avec pour objectif la colonisation.

Une mission complexe nécessitera des supports adéquats pour loger les modules et les stations scientifiques afin que les explorateurs puissent vivre aussi confortablement que possible, établir un avant-poste de recherche et survivre aux défis environnementaux et radiologiques du site.

Il ne faut pas oublier que la région choisie pour l’atterrissage et la résidence doit également offrir les conditions idéales pour le lancement retour en orbite et retour sur Terre.

Comment résoudre ce casse-tête

Il s’avère que déterminer où aller sur Mars est un casse-tête mécanique et planétaire avec de nombreuses pièces mobiles à assembler. Et les humains n’ont jamais lancé de mission habitée à long terme sur une autre planète dans l’histoire. Donc tout est nouveau pour nous.

Contrairement aux missions de longue durée sur la Station spatiale internationale (ISS), qui reçoivent de fréquentes charges de ravitaillement en ravitaillement, les astronautes se rendant sur Mars devront emporter avec eux tout ce dont ils ont besoin (au début), notamment de l’air, de l’eau, de la nourriture et des machines pour aider à extraire les ressources locales pour continuer à se loger.

Les dépôts de glace aux pôles de Mars peuvent être de bonnes sources d’eau, mais ces régions sont extrêmement froides pour vivre. Crédits : ESA-MP-OSIRIS-MPS-UPD-LAM-IAA-RSSD-INTA-UPM-DASP-IDA

De toute évidence, l’eau est le besoin le plus important. Sans cette ressource, les humains ne pourront pas rester longtemps ni faire grand-chose sur Mars, car la planète n’a pas de flux à travers la surface.

Cependant, il a des caractéristiques cachées, telles que des dépôts de glace aux pôles, de l’eau gelée cachée sous la surface et des minéraux hydratés.

D’après un article publié sur le blog Envoi de la planète rouge, de la NASA, de ces trois sources possibles, obtenir de l’eau à partir de minéraux hydratés sera la plus difficile. Ils contiennent de l’eau argileuse enfermée à l’intérieur, ce qui nécessitera l’utilisation de machines spécialisées pour l’extraire.

Le forage souterrain dans la glace pourrait être plus facile à court terme. Résoudre le problème de l’accès à l’eau fournirait des conditions pour cultiver de la nourriture, étancher la soif, fabriquer et propulser. Ainsi, le choix de l’emplacement doit tenir compte d’un accès plus rapide à l’eau.

De plus, la NASA souligne que le site d’atterrissage devrait idéalement être à basse altitude (meilleur pour l’habitation humaine) et ne pas être un dépôt de poussière.

Ce truc sur Mars est finement broyé et incroyablement toxique avec des composés de perchlorate. Il serait capable de tout pénétrer (ce qui n’est pas bon pour les machines), y compris les poumons des astronautes (ce qui n’est pas bon pour la santé humaine).

Plus un point d’atterrissage est poussiéreux, plus il est difficile de mener à bien une mission utile et d’assurer la sécurité des humains.

Sources d’énergie sur Mars

D’accord, nous avons maintenant un site proche des ressources en eau et c’est sec mais pas trop poussiéreux. Quelle est la prochaine exigence ? Évidemment, les habitats, les machines et les véhicules auront besoin d’énergie.

À cet égard, deux options doivent être envisagées : l’énergie solaire et l’énergie nucléaire.

Quant à la source solaire, elle est en service dans les atterrisseurs et rovers actuellement en vigueur dans l’espace. Pour maximiser l’énergie solaire, l’emplacement doit être proche de l’équateur martien, où les jours sont plus longs et reçoivent donc plus de lumière solaire.

Des équipements sur Mars, comme l’hélicoptère Ingenuity (ci-dessus), sont équipés de panneaux pour capter l’énergie solaire. (Image : Divulgation / NASA)

Il sera également intéressant pour les astronautes d’avoir accès à une sorte de dispositif d’énergie nucléaire, car il s’agit d’une ressource qui n’est pas soumise aux changements climatiques et qui est une source stable et à long terme.

Un autre avantage des régions équatoriales est des températures moyennes plus élevées. Mars est un endroit froid, même les jours les plus chauds. Près de l’équateur, les températures peuvent atteindre environ 20°C et des minimales de -73°C.

En atterrissant seulement plus au nord, dans les latitudes moyennes, les astronautes peuvent faire face à des températures aussi basses que -100°C pendant les hivers. A propos des pôles, alors, ne parlez même pas. Ils seraient totalement impropres à l’habitation à long terme, étant extrêmement froids toute l’année.

Installés à l’équateur, les explorateurs voudront voir le reste de la planète. Cela nécessite des véhicules, qui à leur tour nécessitent du carburant et de l’entretien.

Il existe plusieurs études sur l’utilisation des ressources In situ (ISRU) non seulement pour obtenir de l’eau potable, mais pour produire du carburant. Et les installations avancées de l’ISRU devraient permettre aux Martiens de sonder les roches de surface pour retirer l’argile de l’eau et d’autres matériaux. Ainsi, la disponibilité de matériaux de surface utiles doit également être prise en compte lors du choix du site d’atterrissage exact.

Retour à la maison

À un moment donné, les humains devront venir sur Terre, que ce soit pour apporter des échantillons de la planète pour des analyses en laboratoire, pour rendre visite à des parents (peut-être amener des amis martiens à bord ?) ou simplement pour rentrer chez eux.

L’illustration montre une fusée décollant de la surface de Mars. Crédits : SolarSeven –

Il est probable que les premières missions emporteront leur carburant de retour lors de leur lancement vers Mars. Mais transporter des propulseurs dans et hors d’un puits gravitationnel (même aussi léger que celui de Mars) est une procédure coûteuse. Et cela peut être résolu en générant du carburant à partir des ressources de la planète rouge elle-même.

Lire la suite:

Un autre avantage du point d’atterrissage étant proche de l’équateur. Il est possible de profiter du taux de rotation de la planète pour donner un coup de pouce au lanceur dans l’espace. Cela entraînera des économies de carburant. Même pour des missions de longue durée, qui utiliseront des ergols issus de ressources locales, il sera toujours avantageux d’économiser sur la consommation de carburant.

En fin de compte, le meilleur endroit pour que les humains atterrissent sur Mars sera le lieu le plus sûr et le plus riche en ressources que les planificateurs pourront sélectionner. Et tout indique que l’endroit idéal se situe quelque part dans les régions équatoriales de la planète.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !