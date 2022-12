La ville spatiale construite sur un astéroïde est conçue

Des chercheurs de l’université de Rochester, aux États-Unis, ont lancé un défi : concevoir un espace-habitat de la taille d’une ville, capable d’y habiter en permanence, construit avec des matériaux trouvés dans l’espace lui-même. Face au défi audacieux, les scientifiques ont conclu que les astéroïdes pourraient servir de gros tas de matériaux et abriter ces habitations.

Le professeur de physique et d’astronomie et co-auteur de l’étude, Adam Frank, a déclaré que les astéroïdes pourraient fournir « un chemin plus rapide, moins cher et plus efficace vers les villes spatiales ».

Cependant, selon l’étude, ces objets spatiaux ne sont pas aussi fiables car ils offrent peu de gravité. Pour essayer de créer une gravité acceptable pour la santé humaine, vous devez dégonfler un astéroïde de taille décente et le faire tourner comme une station annulaire, en utilisant la force centrifuge. Autrement dit, une ville sur un astéroïde ne sortirait du papier que si l’objet continuait à tourner.

Lire la suite:

Ce système ne fonctionnerait que si l’astéroïde était composé de roche solide à haute résistance à la traction dans toutes ses parties. Cependant, la réalité est différente, car la plupart des astéroïdes du système solaire ne sont pas composés de roche solide. En cherchant un objet à appeler chez eux, l’équipe a découvert que la plupart des astéroïdes sont des tas de débris plus ou moins géants qui sont lâchement maintenus ensemble par leur propre gravité mutuelle.

Face à tant de variables difficiles à contourner, les astronomes ont décidé de fourrer peut-être ces débris dans un gigantesque sac en forme de cylindre, légèrement plus grand que l’astéroïde lui-même, et constitué d’un maillage souple, ultraléger et ultrarésistant en nanofibres de carbone. Cette alternative, selon l’auteur principal et candidat au doctorat Peter Miklavčič, « serait extrêmement légère par rapport à la masse des débris et de l’habitat de l’astéroïde, mais suffisamment solide pour tout maintenir ensemble ».

Modèle d’astéroïde de la taille de Bennu

Pour voir si l’idée fonctionnerait, l’équipe a décidé de modéliser le processus autour d’un petit astéroïde, comme Bennu, avec un rayon de 300 mètres. Le sac en nanofibres utilisé serait conçu pour se dilater dans un rayon d’environ 3 kilomètres avec des joints de dilatation absorbant l’énergie intégrés dans sa structure.

Avec toute la longueur de l’astéroïde enveloppé, il pourrait enfin être « tourné ». Selon le déroulement du processus, l’équipe a suggéré d’utiliser des canons à débris à énergie solaire fixés à la surface extérieure de la grille de confinement, qui ramasseraient des morceaux de débris d’astéroïdes à l’aide de tapis roulants ou de vis d’Archimède, et les lanceraient tangentiellement dans le ciel. , créant un couple sur la majeure partie de l’astéroïde à l’intérieur.

Image : Simulation d’une ville à l’intérieur d’un astéroïde. Crédits : Université de Rochester

Pour un astéroïde de la taille de Bennu, l’équipe a découvert qu’il serait pratiquement possible de l’améliorer en quelques mois avec la gravité nécessaire pour créer la ville. « Sur la base de nos calculs », explique Frank, « un astéroïde de 300 mètres de diamètre avec seulement quelques terrains de football pourrait être agrandi en un habitat spatial cylindrique de 56,9 kilomètres carrés de superficie. C’est à peu près la taille de Manhattan.

L’idée est possible, mais pas réalisable pour l’instant

Donc, l’essentiel est que oui, retourner les astéroïdes dans des sacs en filet de nanofibres semble être un moyen viable de créer une ville spatiale – et un moyen beaucoup moins cher et plus simple, semble-t-il, que si vous essayiez de lancer tous vos matériaux terrestres. Bien sûr, il serait impossible de ne pas prendre les matériaux nécessaires pour peupler la zone depuis la Terre.

Frank a affirmé que « personne ne construira de sitôt des villes astéroïdes, mais les technologies nécessaires pour effectuer ce type d’ingénierie ne violent aucune loi de la physique ». Peut-être que cette idée peut sembler lointaine, mais avec les progrès technologiques, elle peut être plus proche qu’il n’y paraît.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !