La fusée Vega-C dévie de sa trajectoire et disparaît après son lancement

Ce mardi (20), lors de son deuxième lancement (et premier de nature commerciale, après un premier vol institutionnel réussi, qui a eu lieu en juillet), la fusée Vega-C, d’Arianespace, a subi une grave anomalie.

Avec cela, le véhicule a fini par dévier de l’itinéraire prévu et disparaître des radars de contrôle de mission sur Terre.

Le lancement a lieu à 14min49s de la vidéo. Crédits : Arianespace

En raison de l’incident, la charge utile transportée par le véhicule a été déclarée perdue. Il contenait deux satellites d’observation d’Airbus Defence and Space (Pleiades Neo 5 et 6), les derniers de la série Pleiades Neo, qui permettent de créer des images de n’importe quel point de la planète plusieurs fois par jour avec une résolution de 30 cm.

La fusée a été lancée à 22h47 (heure de Brasilia), depuis le port spatial européen de Kouru, en Guyane française. Le décollage était prévu et les phases initiales du vol semblaient se dérouler comme prévu.

Cependant, la télémétrie a montré que le véhicule déviait de sa trajectoire prévue quatre minutes après avoir quitté la Terre, lors de la combustion du deuxième étage (Zefiro-40).

Problème pour l’Agence spatiale européenne

Dans un communiqué, Arianespace a déclaré que l’étage avait commencé à mal fonctionner 2 minutes et 27 secondes après le lancement. Le vol s’est poursuivi jusqu’à la séparation du deuxième étage et l’allumage du troisième étage. Il a également atteint le stade de séparation du carénage de la charge utile, lorsqu’il a atteint une altitude de 110 kilomètres et a commencé à descendre.

« Après le décollage et l’allumage nominal du P120C, qui est le premier étage de Vega, une dépression a été observée dans Zefiro-40, qui est le deuxième étage de Vega », a déclaré Stéphane Israël, PDG d’Arianespace, lors d’une conférence en ligne interview donnée peu de temps après le lancement. « Après cette dépression, nous avons observé des déviations de trajectoire et de très fortes anomalies, donc malheureusement nous pouvons dire que la mission est perdue. »

Vue d’artiste de la fusée Vega-C dans l’espace. Image : ESA–J. Huart

Il n’a pas fourni de détails supplémentaires sur le problème. « Maintenant, nous devrons travailler avec tous nos partenaires pour mieux comprendre pourquoi le Zefiro-40 n’a pas fonctionné correctement ce soir, déclenchant l’échec de la mission », a-t-il déclaré en s’excusant auprès d’Airbus, le client du lancement.

Comme le souligne le site SpaceNews, cet échec représente un problème majeur pour l’Agence spatiale européenne (ESA), dans un scénario de concurrence mondiale féroce dans le secteur, mené par SpaceX.

Avec la fin du partenariat entre l’Union européenne et la Russie dans les programmes d’exploration spatiale, en raison de l’invasion de l’Ukraine par le pays, les lancements de satellites européens par les fusées russes Soyouz ont été empêchés – c’est pourquoi le Vega-C français a été utilisé dans cette mission.

Ce lancement était le cinquième et dernier de 2022 depuis le port spatial de Kourou.

