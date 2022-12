La NASA met fin aux travaux sur la sonde InSight sur Mars ; se souvenir des grandes réalisations de la mission

Tel que rapporté par Apparence numériquele jour approche où la sonde InSight de la NASA sera définitivement arrêtée, mettant fin à une mission historique qui a révélé des secrets cachés sous la surface de Mars.

Un scientifique de l’équipe InSight prépare l’équipement pour l’un des derniers tests effectués sur Terre avant le lancement de la sonde vers Mars. Image : NASA / JPL-Caltech / Lockheed Martin

Depuis des mois, la NASA avertit que l’atterrisseur ne durera probablement pas avant le milieu de cette année. En janvier, une importante tempête de poussière régionale a couvert ses panneaux solaires, ce qui a automatiquement déclenché le mode sans échec. Cela s’était déjà produit à plusieurs reprises en 2021, générant une accumulation de poussière et réduisant sa source d’énergie.

En mai, l’agence a annoncé que l’arrêt total de la sonde InSight interviendrait en décembre, ce qui est en cours de confirmation. Lundi (19), le profil officiel de la mission sur Twitter a même laissé un message d’adieu.

Ma puissance est vraiment faible, donc c’est peut-être la dernière image que je peux envoyer. Ne vous inquiétez pas pour moi cependant : mon séjour ici a été à la fois productif et serein. Si je peux continuer à parler à mon équipe de mission, je le ferai – mais je signerai bientôt ici. Merci de rester avec moi. pic.twitter.com/wkYKww15kQ – NASA InSight (@NASAInSight) 19 décembre 2022

« Mon énergie est très faible, c’est peut-être la dernière image que je peux envoyer. Mais ne vous inquiétez pas pour moi : mon séjour ici a été productif et serein. Si je peux continuer à parler à mon équipe de mission, je le ferai – mais je terminerai bientôt ici », indique le message, qui se termine par un merci. « Merci de rester avec moi ».

Arrêt progressif

En raison de problèmes de poids et de puissance, InSight ne propose pas de système supplémentaire pour éliminer la poussière, comme les moteurs ou les brosses. Ainsi, en utilisant un trou dans le bras robotique, l’équipe responsable de l’atterrisseur a réduit un peu la poussière sur un panneau, et a gagné plusieurs boosts d’énergie, mais ces activités devenaient de plus en plus difficiles à mesure que l’énergie disponible diminuait.

Pour préserver au mieux la puissance de l’engin spatial, ce bras robotique a été placé en « pose de retraite », en position en V inversé pour avoir des vues du sismomètre une fois qu’il n’est plus commandé de s’éloigner de la Terre. Cela s’est passé fin juin.

Dès lors, le sismomètre a commencé à fonctionner par intermittence jusqu’en août (s’allumant et s’éteignant de temps en temps), ainsi que d’autres instruments. Le « last off » devrait être déclenché dans les prochains jours, mettant un terme définitif à cette mission historique.

Son héritage, cependant, demeure. Bruce Banerdt, chercheur principal de la mission au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, a souligné que l’équipe scientifique restera occupée pendant au moins six mois supplémentaires sur les tâches immédiates de la mission, même après que l’atterrisseur aura terminé sa collecte de données.

« Nous obtenons des produits de données finaux, comme notre catalogue final des tremblements de terre de Mars et nos modèles finaux de la planète », a-t-il déclaré.

Selon Banerdt, l’équipe enverra ses dernières données à une archive publique, où ces informations resteront disponibles pour toujours, s’ajoutant au catalogue de données des missions spatiales à la retraite, qui pourront être revisitées pour de futures enquêtes.

Les meilleurs moments de la sonde InSight sur Mars

O Apparence numérique a sélectionné 10 faits marquants de la courte (mais intense et fructueuse) période de travail d’InSight sur la planète rouge.

1- Arrivée retransmise en direct

La sonde InSight (abréviation de « Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport ») s’est posée sur Mars le 26 novembre 2018, un peu plus de six mois après son lancement à bord d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA).

Tout comme le lancement, l’atterrissage a été retransmis en direct par la NASA, l’orbiteur Odyssey montrant l’atterrisseur s’approchant de la planète, vers 17h50 (heure de Brasília), ouvrant ses parachutes (pour réduire la vitesse et atténuer l’impact) et touchant le martien surface quelques minutes plus tard. À partir de là, InSight a commencé quatre ans et un mois d’activités très importantes pour la science planétaire.

2- Première image transmise à la Terre

Quelques heures après sa descente, la sonde a envoyé la première image qu’elle a capturée de la planète rouge sur Terre : un morceau d’Elysium Planitia, une région proche de l’équateur martien sélectionnée comme site d’atterrissage parmi 22 zones candidates.

Crédits : NASA/JPL-Caltech

3- Premier tremblement de terre capturé sur Mars

Le module dispose de quatre instruments scientifiques, dont un ensemble de sismomètres supersensibles, conçus pour enregistrer et caractériser les tremblements de terre martiens – appelés marsquakes par les scientifiques.

Cinq mois après son arrivée sur Mars, la sonde a capturé le premier des plus de 1 300 tremblements de terre qu’elle allait enregistrer sur la planète. L’exploit a été partagé sur le Twitter officiel de la mission.

4- Découverte d’un champ magnétique 10 fois plus fort que prévu

En mars 2020, la sonde InSight a fait une révélation très intéressante sur Mars : elle a trouvé un champ magnétique 10 fois plus puissant que prévu par les scientifiques.

La découverte, publiée dans la revue scientifique Géosciences de la naturea aidé à percer certains des principaux mystères de la formation de Mars et de son évolution ultérieure.

5- La taille du noyau de Mars

L’une des principales réalisations de la sonde InSight a sans aucun doute été de révéler la taille du noyau de Mars, qui est ainsi devenue la seule planète du système solaire, avec la Terre, à voir sa couche la plus profonde mesurée.

Grâce aux données obtenues par l’atterrisseur, les scientifiques ont découvert que le noyau de notre voisin est plus gros et moins dense qu’on ne le pensait auparavant.

Le module a montré que le rayon du noyau martien est de 1 810 à 1 860 kilomètres, soit environ la moitié de la taille du noyau terrestre. La sonde a également détecté qu’en plus du fer et du soufre, l’intérieur de Mars est également composé d’éléments plus légers – et peut même contenir de l’oxygène (qui est en cours d’analyse par la NASA).

6- Le bruit des tremblements de terre révèle la configuration du sous-sol martien

Alors que les sismomètres de la sonde InSight étaient occupés à détecter les vibrations sismiques de la planète, un autre appareil était chargé d’enregistrer, avec précision et clarté, le bruit sismique : le sismographe.

La collaboration de ces instruments était cruciale, car la seule détection des tremblements, tout en fournissant un aperçu des parties internes plus profondes de Mars, n’a pas permis de capturer de petits détails, tels que l’apparence de la couche immédiatement sous la surface.

Par conséquent, pour examiner la géologie locale, il était nécessaire d’analyser les bruits de fond des tremblements de terre qui sont constamment captés par la sonde.

Ce qui a été découvert, c’est que plus près de la surface, le sol de Mars est formé de poussière et de fragments de roche produits par des impacts. Cette couche semble avoir seulement 1,5 mètre d’épaisseur, bien que les chercheurs avertissent que les données sont inexactes.

Trois mètres sous la surface, il semble y avoir une couche de roche volcanique, formée par de grandes éruptions dans le passé lointain de la planète.

Dans la couche de matériau suivante, d’environ 30 mètres à 80 mètres, les signaux sismiques se déplacent lentement. Pour cette raison, les chercheurs ont conclu que cette couche était probablement de la roche sédimentaire. En dessous se trouvent d’autres dépôts volcaniques.

Et tout cela n’a pu être découvert qu’avec le travail impeccable de la sonde InSight.

7- Le début de la fin

Après trois ans et deux mois de fonctionnement sur Mars, en janvier de cette année, l’atterrisseur a commencé à montrer des signes de faiblesse, son énergie diminuant progressivement en raison de l’accumulation de poussière sur ses panneaux solaires.

La situation s’est aggravée après des épisodes répétés de tempêtes de poussière sur la planète, qui ont même mis la sonde en mode sécurité, pour économiser de l’énergie.

8- Lever de Soleil sur Mars

Où étiez-vous lorsque vous avez vu le plus beau lever de soleil de votre vie ? Quelle que soit votre réponse, il est certain qu’aucun endroit ne serait plus différent et inhabituel qu’une autre planète ! Et, grâce à la sonde InSight, nous avons maintenant la possibilité de contempler l’aube sur Mars.

Même si c’était dans les derniers mois de sa mission, l’équipement a pu capturer des images impressionnantes du lever du soleil sur la planète rouge. Ces disques, ensemble, sont en mouvement et donnent une idée de la façon dont les matins commencent chez notre voisin.

9- Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré en dehors de la Terre

En mai de cette année, la sonde InSigh a détecté un tremblement de terre qui a atteint une échelle d’intensité de 5, ce qui représente le plus fort jamais observé non seulement sur Mars mais ailleurs que sur Terre.

Selon les normes terrestres, un tremblement de terre de magnitude 5 ne serait pas un gros problème. Ici, des tremblements de cette intensité se produisent un demi-million de fois par an et causent rarement des dommages plus graves que de jeter des objets des étagères ou de briser des vitres.

Comme Mars, cependant, est tectoniquement beaucoup plus calme que la Terre, les tremblements de mars de magnitude 5 sont extrêmement puissants – et c’est ce que les créateurs du module InSight s’attendaient à voir lorsqu’ils ont lancé la sonde.

10- Tremblements causés par les météorites

La sonde InSight représente un tournant pour l’étude de Mars, principalement parce qu’elle révèle, à chaque collecte de données, que la planète est beaucoup plus active géologiquement qu’on ne le pensait auparavant.

Cependant, ce ne sont pas seulement les tremblements de terre causés par l’activité sismique martienne que l’atterrisseur a pu capter. Il a également pu enregistrer des répliques d’impacts de météorites.

Et en plus de les identifier, la sonde a également réussi à enregistrer le son de ces collisions, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Dernier selfie sur la planète rouge

Il ne fait aucun doute que le vaisseau spatial InSight a apporté des contributions très importantes à l’étude de Mars. Les données qu’elle a recueillies et les images enregistrées continueront de servir de base à de futures recherches sur notre voisin.

En hommage – et au revoir – nous laissons ici le dernier selfie pris par le vaisseau spatial, en remerciement pour toute la science qui nous a été présentée au cours de cette importante mission.

Crédits : NASA/JPL-Caltech

