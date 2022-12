Étrange trou noir vu avaler une étoile

Une étoile a été vue dévorée par un trou noir. L’étoile située à 250 millions d’années-lumière est devenue la cinquième la plus proche de la Terre à être dévorée par un trou noir. Cependant, ce qui a retenu l’attention des astronomes qui ont observé l’événement, c’est la manière dont l’étoile a été détruite. La découverte a été récemment publiée dans l’Astrophysical Journal.

Le moment où un trou noir dévore une étoile s’appelle un événement de perturbation de marée (ou son acronyme en anglais, TDE). Lorsque ces événements se produisent, une grande quantité d’énergie est libérée par le trou noir.

L’énergie est généralement détectée par nos télescopes en lisant les rayons X ou la lumière ultraviolette. La plupart des événements observés où un trou noir engloutit une étoile ont vu la libération d’un grand jet d’énergie.

Un trou noir sans jet d’énergie

Cependant, le TDE récemment observé par plusieurs télescopes de la NASA, qui a été appelé AT2021ehb, a attiré l’attention des astronomes car les jets de plasma n’ont pas été observés. AT2021ehb s’est déroulé dans un trou noir dix millions de fois la masse du Soleil et peut être utilisé pour comprendre ce qu’il advient de la matière capturée par la gravité de ces objets avant d’être complètement absorbée.

Les astronomes n’ont vu qu’une seule couronne au-dessus du trou noir. Cette couronne est généralement composée de plasma chaud ou de gaz avec des atomes qui ont été dépouillés de leurs électrons. Sauf qu’un jet est lancé et le jet en sens inverse du trou noir apparaît à côté de la couronne.

La couronne soulève des questions parmi les scientifiques sur l’origine du plasma et sur la façon dont il chauffe. « Nous n’avons jamais vu un événement de perturbation des marées émettant des rayons X comme celui-ci sans la présence d’un jet, et c’est vraiment spectaculaire car cela indique que nous pouvons potentiellement séparer ce qui cause les jets et ce qui cause les couronnes », explique Yuhan Yao, directeur de l’étude. auteur, en réponse à Phys.

Ainsi, la découverte peut fournir aux scientifiques une meilleure compréhension des objets mystérieux que sont les trous noirs.

