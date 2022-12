Josef « Pepi » Bican, le plus grand buteur de l’histoire immortalisé parmi les stars

Avec la fin de la Coupe du monde, les Brésiliens ont ressenti ce désir de ce qui ne l’était pas. Mais la Coupe du monde, c’est comme ça : ce n’est pas toujours juste et ça ne raconte pas toujours les histoires qu’on veut entendre. Mais de temps en temps, ils partagent certains qui sont vraiment inspirants.

C’est pourquoi aujourd’hui nous allons raconter l’histoire de Josef « Pepi » Bican, l’un des plus grands buteurs de tous les temps, et dont les exploits, sur et en dehors du terrain, ont été immortalisés en astronomie également.

[ Josef “Pepi” Bican defendendo seu clube Slavia Praga – Reprodução: Twitter @slavia_eng ]

En 1969, notre grand Pelé était tout près d’atteindre le cap des 1000 buts dans sa brillante carrière. La presse internationale a couvert cet exploit spectaculaire comme l’un des plus importants du sport. Et pour cette raison, ils ont essayé de trouver dans l’histoire du football un autre athlète qui avait atteint cette marque.

C’était difficile, mais un jour des journalistes ont frappé à la porte de Franz Binder, qui était à l’époque l’un des plus grands buteurs de l’histoire. Binder a déclaré qu’il était loin d’avoir marqué 1 000 buts, mais il connaissait quelqu’un qui aurait fait beaucoup plus : son ancien coéquipier Josef Bican.

Connu sous le nom de Pepi, Josef Bican était autrichien, né en 1913 et fils de son compatriote footballeur František Bican. Son père est décédé prématurément, alors qu’il jouait au football, après s’être fait percer le rein lors d’une blessure au match. Pepi n’avait que 8 ans, mais cela n’a pas ébranlé son désir de suivre les traces de son père et de devenir un grand joueur de football.

Et il a fait plus que cela, il est devenu l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Il est difficile de savoir précisément combien de buts Pepi Bican a marqués dans sa carrière. A une époque où le football se jouait par passion, sans salaires de millionnaires et avec des budgets réduits, une grande partie des revenus des joueurs provenait de matches amicaux, et les grandes équipes en jouaient jusqu’à une centaine chaque année.

Avec cela, de nombreux buts marqués par Pepi Bican ont peut-être été oubliés et non enregistrés. De plus, certains de ses dossiers ont peut-être été délibérément détruits pendant la Seconde Guerre mondiale et également par une campagne de diffamation à laquelle il a été confronté plus tard. Son ami Franz Binder a estimé qu’il aurait marqué quelque 5 000 buts en carrière.

Pepi était vraiment un joueur exceptionnel. Il frappait très bien des deux jambes, c’était un sprinter capable de boucler 100 mètres en 10,8 secondes, à peine 5 dixièmes de plus que le record du monde de l’époque. Et en tant qu’attaquant, il avait une efficacité qui n’a peut-être pas été égalée jusqu’à aujourd’hui. On disait que s’il avait 5 occasions lors d’un match, il marquerait 5 buts et que, peut-être, il raterait une occasion sur 20 de marquer.

Il faisait partie de l’incroyable équipe autrichienne appelée la « Wunderteam », la « Wonder Team » qui a disputé la Coupe du monde en Italie en 1934. Et c’est dans cette Coupe que Pepi Bican a marqué son seul but en coupe, dans la victoire face à la France, pour les huitièmes de finale. Mais c’est en demi-finale que Pepi a commencé à livrer ses batailles hors du terrain.

Pour une place en grande finale, l’Autriche affrontait l’Italie qui, en plus d’une grande équipe, avait Benito Mussolini, le dictateur fasciste qui ferait tout pour aider son équipe et faire de cette Coupe une propagande de son régime. Avec un but encaissé dans une position de hors-jeu grossière, Pepi et cette merveilleuse équipe autrichienne ont dit au revoir à l’histoire de la Coupe du monde. Il est apparu plus tard que Mussolini avait dîné avec l’arbitre de ce match la veille du match décisif.

De retour en Autriche, Pepi a commencé à suivre avec appréhension la croissance du fascisme nazi en Europe. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l’Allemagne pourrait envahir l’Autriche. Alors, avant que cela n’arrive, il a décidé de déménager en Tchécoslovaquie, le pays d’origine de sa famille. En 1938, ses craintes se réalisent, l’Allemagne nazie envahit et annexe l’Autriche.

[ Chegada de Hitler à Viena após anexar a Áustria ao território alemão – Imagem: Bundesarchiv, Bild ]

Cette même année, la Coupe du monde aura lieu en France et l’Autriche s’est déjà qualifiée pour participer à la compétition. Cependant, avec l’annexion allemande, le pays a cessé d’exister, il a perdu sa place dans la coupe du monde. Et pour ne rien arranger, ses meilleurs joueurs ont été convoqués pour défendre l’équipe nationale nazie.

Bican avait horreur du nazisme et, même au sommet de sa carrière, il préférait rester en dehors de la Coupe plutôt que de défendre les couleurs de cette Allemagne. Il est naturalisé tchèque et a joué pendant plus de 11 ans avec le Slavia Prague. Et pour ce seul club, il a marqué plus de 1000 buts.

Mais Bican n’a pas choisi le meilleur endroit pour fuir le nazisme. En 1939, l’Allemagne envahit également la Tchécoslovaquie et annexa une partie de son territoire. Sur le territoire occupé par Hitler, le territoire autonome de Bohême et de Moravie a été créé et, défendant l’équipe nationale de ce nouveau pays, Pepi Bican a joué deux matchs et marqué 6 buts, dont 3 lors d’un match amical contre l’équipe nationale nazie. Ils disent qu’ils étaient les 3 buts les plus célèbres de sa carrière.

[ Pepi Bican marcou 3 gols no empate em 4 x 4 da seleção da Boêmia e Morávia contra a seleção nazista da Alemanha em 1939 – Imagem: footyfair.com ]

Avec la fin de la guerre, les choses sont progressivement revenues à la normale et Pepi Bican a reçu une invitation à jouer pour la Juventus en Italie. Ce serait un excellent endroit pour terminer sa brillante carrière, mais à cette époque, on craignait que l’Italie ne devienne un pays communiste, alors il a refusé la proposition et est resté à Slavia Praga.

Mais Bican n’a pas choisi le meilleur endroit pour échapper au communisme. En effet, en 1948, les communistes sont arrivés au pouvoir en Tchécoslovaquie et voulaient utiliser le meilleur joueur de l’époque, Pepi Bican, comme porte-affiche du régime. Pepi a refusé d’y participer et n’a pas voulu rejoindre le parti communiste comme on le lui avait demandé.

En réponse, le gouvernement tchèque a allumé son «cabinet de la haine» et a lancé une campagne de diffamation contre Pepi. Il s’est fait traiter de bourgeois viennois, a été contraint de quitter le Slavia Prague et a fini par jouer pendant deux ans dans des clubs plus petits, pour ne revenir qu’en 1953, alors qu’il avait 40 ans et que le club avait déjà été rebaptisé Dynamo Prague.

Là, il a mis fin à sa glorieuse carrière, marquant 22 autres buts en 32 matchs. Personne ne sait avec certitude combien de buts il a marqués au cours de ses 27 années de footballeur.Selon RSSSF, une fondation qui étudie les statistiques du football, au moins 1813 buts, 530 de plus que Pelé, le plus grand joueur de tous les temps. Selon la FIFA, 805 buts en matches officiels, une marque qui n’a été dépassée que cette année par Cristiano Ronaldo. Mais selon Pepi et ses amis les plus proches, il s’agirait d’environ 5 000 buts en carrière.

Au cours des 25 saisons que Bican a disputées dans les ligues nationales de ses clubs, il a été le meilleur buteur de 12 d’entre elles. Et pendant 5 saisons consécutives (entre 1939-40 et 1943-44) il fut le meilleur buteur d’Europe et du Monde. Un record qui n’a pas encore été battu. En l’honneur de ces réalisations, ils ont conduit la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS) à décerner à Josef « Pepi » Bican, en 2000, le Ballon d’Or en reconnaissance de son statut de plus grand buteur du XXe siècle.

Eh bien, après avoir mis fin à sa carrière de footballeur, Pepi Bican a mené une vie tranquille, travaillant comme chauffeur de bus ou nourrissant des animaux au zoo de Prague. Et pendant son temps libre, il se consacrait à l’astronomie. Grâce à ses exploits dans le football et son intérêt pour la plus ancienne des sciences, l’astronome tchèque Lenka Šarounová décide de nommer un astéroïde Pepibican qu’elle découvre en 1998. Son nom immortalisé dans une étoile céleste.