On sait enfin pourquoi le virus de la varicelle peut augmenter le risque d’AVC

Le mécanisme biologique reliant le zona ou l’herpès zoster (déclenché par le virus de la varicelle) au risque plus élevé d’AVC a été identifié.

Virus de la varicelle. Crédit : wikipédia

La quasi-totalité d’entre nous attrape la varicelle dans l’enfance, une maladie éruptive causée par le virus varicelle-zona (VZV), un agent pathogène à ADN et non à ARN tel que le coronavirus SARS-CoV-2 (cause du COVID-19) ou les virus de la grippe . Bien que généralement l’éruption caractéristique soit guérie en quelques semaines, en réalité le virus de la varicelle est beaucoup plus subtil qu’on ne l’imagine généralement. En effet, il ne disparaît pas totalement de notre organisme une fois la maladie vaincue, mais reste au repos dans l’organisme, surtout confiné au système nerveux, où à un certain moment de notre vie il peut être réactivé – notamment chez les sujets fragiles – et déclencher l’herpès zoster, connu sous le nom de « zona ». Environ 30 pour cent de ceux qui ont eu la varicelle l’ont. Cet herpès survient généralement après l’âge de 50 ans et tous ceux qui ont été infectés par la varicelle dans leur enfance – 90 % de la population mondiale – sont à risque. Alors que le zona peut déjà être très douloureux et peut réduire la qualité de vie, les patients qui en sont atteints ont également un risque d’accident vasculaire cérébral 80 % plus élevé que la population générale, comme l’explique un article de The Conversation du professeur Andrew Bubak, professeur de neurologie à Campus médical d’Anschutz de l’Université du Colorado.

En termes très simples, le virus de la varicelle peut nous exposer à un risque vital important, compte tenu des conséquences potentielles des AVC ischémiques. Comment le virus varicelle-zona (VZV) catalyse le développement de l’AVC – ou AVC – n’est pas clair depuis de nombreuses années, mais maintenant les chercheurs ont peut-être démêlé le mécanisme biologique derrière ce lien. Il a été identifié par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université du Colorado, qui ont collaboré avec des collègues du Health Science Center de l’Université du Texas. Des chercheurs dirigés par le professeur Bubak ont ​​découvert que la réactivation du virus varicelle-zona « déclenche la formation de sacs cellulaires ou d’exosomes qui transportent des protéines qui contribuent à la coagulation du sang et à l’inflammation », comme expliqué dans The Conversation. Ces vésicules sont comme des navettes de fret qui transfèrent les protéines et les acides nucléiques des cellules aux tissus. Parmi ces « biens », il y a aussi des protéines qui favorisent la coagulation du sang, ce qui peut à son tour entraîner des cas cliniques. L’AVC ischémique peut en effet être causé par un rétrécissement des artères ou par un caillot sanguin bloquant la circulation sanguine.

Les chercheurs ont découvert que les patients atteints de zona avaient des niveaux neuf fois plus élevés d’exosomes portant des protéines liées à la coagulation que chez les patients en bonne santé. Pour comprendre si ces exosomes pouvaient déclencher des caillots potentiellement dangereux, le professeur Bubak et ses collègues ont exposé des plaquettes de personnes en bonne santé à des exosomes de patients atteints de zona et de sujets en bonne santé. Ils ont ainsi observé que les plaquettes exposées aux exosomes de patients atteints de zona sont amenées à s’agréger avec d’autres cellules sanguines, donnant naissance à des caillots. En termes simples, la réactivation du virus de la varicelle chez une personne atteinte de zona peut favoriser la formation de caillots, ce qui peut à son tour catalyser le risque d’accident vasculaire cérébral. On ne sait pas combien de temps dure le risque de développer des caillots potentiellement dangereux après la disparition de l’herpès. D’autres études seront menées pour mieux comprendre la corrélation. Les chercheurs recommandent la vaccination contre la varicelle pour réduire les risques potentiels pour la santé. Les détails de la recherche « Exosomes plasmatiques prothrombotiques associés au zona et risque accru d’AVC » dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité Journal of Infectious Disease.