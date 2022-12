L’onde de choc causée par le Soleil a ouvert une fissure dans le champ magnétique terrestre ; comprendre

Une mystérieuse onde de choc dans une rafale de vent solaire a envoyé un barrage de matériaux à grande vitesse claquant dans le champ électromagnétique de la Terre, ouvrant une fissure dans la magnétosphère. Le barrage de plasma aurait même pu provoquer une tempête géomagnétique lundi (19).

Les origines de l’onde de choc ne sont pas exactement connues, mais les scientifiques pensent qu’elle pourrait provenir d’une éjection de masse coronale libérée par la tache solaire AR3165, la région effervescente à la surface du Soleil qui a libéré un torrent d’au moins huit éruptions solaires en décembre, provoquant une brève coupure radio au-dessus de l’océan Atlantique.

Les taches solaires sont des zones à la surface du soleil où de puissants champs magnétiques, créés par l’écoulement de charges électriques, s’entremêlent avant de se disloquer soudainement.

La libération d’énergie qui en résulte lance des éclats de rayonnement appelés éruptions solaires ou des panaches de matière solaire appelés éjections de masse coronale. Une fois libérées, les éjections se déplacent à des vitesses de millions de kilomètres par heure, balayant les particules chargées du vent solaire pour former un gigantesque front d’onde combiné qui, s’il est dirigé vers la Terre, peut déclencher des tempêtes géomagnétiques.

Les orages géomagnétiques se produisent lorsque des débris solaires énergétiques (principalement constitués d’électrons, de protons et de particules alpha) sont absorbés et compriment ensuite le champ magnétique terrestre.

Les particules solaires traversent l’atmosphère près des pôles où le champ magnétique protecteur de la Terre est le plus faible et remuent les molécules d’oxygène et d’azote – les obligeant à libérer de l’énergie sous forme de lumière pour former des aurores colorées, comme les aurores boréales.

Les tempêtes peuvent également créer des fissures dans la magnétosphère qui restent ouvertes pendant des heures, permettant à certains matériaux solaires de traverser et de perturber les satellites, les communications radio et les systèmes électriques.

Image : NASA/SDO

Heureusement, la tempête était assez faible. Cela peut provoquer de petites fluctuations dans les réseaux électriques et altérer certaines fonctions des satellites, notamment les appareils mobiles et les systèmes GPS. Cela peut également provoquer l’apparition d’aurores aussi loin au sud que le Michigan et le Maine, tous deux aux États-Unis.

Cependant, des orages géomagnétiques plus extrêmes peuvent avoir des effets beaucoup plus graves. Non seulement ils peuvent déformer suffisamment le champ magnétique de notre planète pour envoyer des satellites sur Terre, mais ils peuvent également perturber les systèmes électriques et même paralyser Internet.

La dernière tempête n’est que la dernière d’une série de frappes solaires lancées sur la Terre alors que le Soleil entre dans la phase la plus active de son cycle solaire d’environ 11 ans.

Les astronomes savent depuis 1775 que l’activité solaire croît et décroît par cycles, mais récemment, le Soleil a été plus actif que prévu, avec près du double du nombre de taches solaires prévu par la National Oceanic and Atmospheric Administration (ANOA) des États-Unis).

Les scientifiques ont prévu que l’activité du Soleil augmentera régulièrement au cours des prochaines années, atteignant un maximum général en 2025 avant de diminuer à nouveau. La plus grande tempête solaire de l’histoire récente a été l’événement Carrington de 1859, qui a libéré à peu près la même énergie que dix milliards de bombes atomiques d’une mégatonne.

Après avoir frappé la Terre, le puissant flux de particules solaires a fait frire les systèmes télégraphiques du monde entier et a provoqué l’apparition d’aurores plus brillantes que la lumière d’une pleine lune au-dessus du sud des Caraïbes.

Si un événement similaire se produisait aujourd’hui, avertissent les scientifiques, cela causerait des milliards de dollars de dégâts, déclencherait des pannes généralisées et mettrait en danger des milliers de vies. Une précédente tempête solaire en 1989 a libéré un nuage de gaz d’un milliard de tonnes qui a provoqué une panne d’électricité dans la province canadienne de Québec, a rapporté la NASA.

Mais cela pourrait même ne pas effleurer la surface de ce que notre étoile est capable de lancer sur Terre. Les scientifiques étudient également la cause d’une série de pics soudains et colossaux des niveaux de rayonnement enregistrés dans les cernes des arbres anciens tout au long de l’histoire de la Terre.

L’une des principales théories est que les pointes pourraient provenir de tempêtes solaires 80 fois plus puissantes que l’événement de Carrington, mais les scientifiques n’ont pas encore exclu une autre source cosmique potentiellement inconnue.

Via Space.com

Image en vedette : NASA/SDO

