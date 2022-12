Trou trouvé dans un vaisseau spatial qui a fui dans l’espace

Une inspection du vaisseau spatial russe Soyouz, qui est amarré à la Station spatiale internationale (ISS), a révélé qu’il y avait un petit trou dans le véhicule, probablement responsable de la fuite dans le système de refroidissement le 14 décembre. Depuis l’incident, l’agence spatiale russe Roscosmos et ses partenaires de l’ISS tentent de découvrir la cause et les conséquences de la fuite.

Pour localiser le trou dans l’engin spatial, les scientifiques se sont appuyés sur le support de deux caméras montées sur l’immense bras robotique Canadarm2 de l’ISS. Selon une annonce de la NASA, cet examen, qui s’est terminé dimanche (18), a mis en évidence de précieux indices sur l’affaire.

Dans un message publié lundi, des responsables de la NASA ont écrit qu' »un petit trou a été observé et que la surface du radiateur autour du trou présentait une décoloration ». De plus, le texte rapporte que « Rocosmosmos évalue les images pour déterminer si ce trou pourrait provenir de débris de micrométéoroïdes ou s’il s’agit de l’un des trous de ventilation préfabriqués du radiateur ».

Pour l’instant, une attaque de débris est l’une des hypothèses les plus probables quant à la cause de la fuite du navire. Cette possibilité avait déjà été évoquée par un scientifique russe lors d’une récente interview avec le média public TASS.

Le vaisseau spatial reviendrait sur Terre en 2023

L’espoir de Roscosmos était que le vaisseau spatial puisse faire un aller-retour habité en mars de l’année prochaine. L’agence évalue si le véhicule, apparemment à court de liquide de refroidissement, sera à la hauteur de la tâche. Cependant, cette réponse ne viendra probablement qu’à la fin du mois.

Selon les autorités russes, si le Soyouz n’est pas jugé apte à effectuer le voyage, un autre Soyouz sera lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour, géré par la Russie, au Kazakhstan, pour ramener chez eux les cosmonautes Prokopyev, Petelin et Rubio.

