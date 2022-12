Le plus grand complexe de radiotélescopes au monde est de nouveau opérationnel après une attaque de pirates

Situé au Chili, le Atacama Large Millimeter/submillimeter (ALMA), considéré comme le plus grand complexe de radiotélescopes en activité au monde, a subi une attaque de pirates informatiques le 29 octobre, comme l’a rapporté le Apparence numérique🇧🇷

Le plus grand réseau de radiotélescopes au monde, ALMA, au Chili, a subi une attaque de pirates fin octobre. Image : ALMA – Divulgation

Vendredi dernier (16), 48 jours après avoir suspendu les observations en raison de la cyberattaque, il a repris ses activités normales.

D’après le site phys.orgl’équipe de cybersécurité a travaillé avec soin pour reconstruire les serveurs et services système concernés, en prenant des contre-mesures pour éviter la perte et l’endommagement des données scientifiques et de l’infrastructure informatique.

« Le défi consistait à restaurer en toute sécurité tous les systèmes de communication et ordinateurs le plus rapidement possible. Nous avons établi un plan agressif qui nécessitait une coordination avec les partenaires d’ALMA dans le monde entier », explique Jorge Ibsen, responsable du département informatique du complexe.

Selon Ibsen, « grâce à l’implication active de tous dans le partenariat à travers le monde, en particulier l’équipe Computing, Engineering and Science Operations et les experts en cybersécurité de l’Observatoire européen austral (ESO), l’Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ) et le National Radio Astronomy Observatory (NRAO) aux États-Unis, nous avons réussi à faire comme prévu.

Dans les semaines à venir, l’accent sera mis sur la récupération des infrastructures et des systèmes de test, tels que le site Web d’ALMA et d’autres services, qui devraient permettre la récupération de toutes les fonctionnalités existantes avant l’attaque du pirate.

« C’est fantastique de refaire des observations scientifiques », a déclaré le directeur d’ALMA, Sean Dougherty. «Cela a été un énorme défi de reconstruire nos systèmes pour observer à nouveau en toute sécurité. Merci à tout le monde chez TI et à l’ensemble du partenariat ALMA pour avoir atteint cette étape impressionnante.

