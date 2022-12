Un tremblement de terre de magnitude 6,4 frappe la Californie et laisse des milliers de personnes sans électricité

Un tremblement de terre de 6,4 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistré ce mardi (20) sur la côte nord de Californie🇧🇷 Le United States Geological Survey (USGS) a signalé que le tremblement s’est produit à 2 h 34selon l’heure locale (7h34, selon le fuseau horaire de Brasilia), le 16 kilomètres de profondeurà une distance de 12 km au sud-est de la ville de Ferndale.

En plus du tremblement principal, ont été détectés des dizaines de petites commotions cérébrales (répliques), avec des magnitudes de 2,5 à 4,6 degrés🇧🇷

« Comme pour tous les tremblements de terre majeurs, des répliques peuvent être attendues. Des dizaines se sont déjà produites », lit le tweet de l’USGS, indiquant que les prévisions de répliques peuvent être trouvées sur son site Web, qui est mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles probabilités de tremblement de terre sont calculées.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), il n’y a pas d’alerte au tsunami pour la région.

Selon l’agence de presse Reuters, jusqu’à présent, deux personnes ont été blessées (un enfant qui s’est blessé à la tête et une personne âgée qui s’est cassé la hanche).

Un pont a été endommagéainsi que plusieurs routes, et des milliers de maisons et d’entreprises sont pas d’électricité🇧🇷

De plus, le tremblement de terre a causé fuites de gaz et mis le feu à un bâtiment, mais le feu a été rapidement éteint, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, qui a reçu plus de 70 appels d’urgence🇧🇷

