Fin tragique : la Terre pourrait être avalée par le Soleil

Une équipe de chercheurs américains a découvert pour la première fois une exoplanète spirale vouée à entrer en collision avec son soleil vieillissant. Une situation similaire pourrait se produire entre la Terre et le Soleil, représentant l’une des fins possibles pour la planète et pour le système solaire tel qu’il est actuellement connu.

Maintenant, on espère qu’en étudiant la planète Kepler-1658b, également connue sous le nom de « Jupiter chaud », située à 2 600 années-lumière de la Terre, plus d’informations émergeront sur la façon dont les mondes meurent à mesure que leurs étoiles vieillissent. Pour l’instant, les chercheurs ont déjà découvert des caractéristiques importantes concernant l’orbite de l’exoplanète.

D’après les observations effectuées, Kepler-1658b met moins de trois jours pour effectuer une boucle autour de son étoile hôte et ce temps tend à diminuer, le trajet étant de plus en plus court. Des estimations publiées dans une étude indiquent que chaque année le temps a diminué de 131 millisecondes.

Selon une interview accordée à l’AFP par Shreyas Vissapragada, chercheur postdoctoral au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et auteur principal de l’étude, « si [o exoplaneta] continue de tourner en spirale vers son étoile au rythme observé, il entrera en collision avec son étoile dans moins de trois millions d’années », un court laps de temps en termes cosmologiques.

Une exoplanète pourrait indiquer l’avenir possible de la Terre

« La mort par étoile est un destin censé attendre de nombreux mondes et pourrait être le dernier adieu de la Terre dans des milliards d’années, à mesure que notre Soleil vieillit. » Face à l’allégation, Vissapragada a déclaré que « le destin ultime de la Terre est un peu incertain ».

L’exoplanète Kepler-1658b a été la première observée par le télescope spatial Kepler, lancé en 2009. Ce n’est qu’avec une décennie de travail constant que les scientifiques ont pu confirmer l’existence de la planète. Il a fallu 13 ans pour que le changement d’orbite de Kepler-1658b par rapport à son étoile hôte soit remarqué.

