Regardez un habitat spatial gonflable exploser

Un test récent de Lockheed Martin Space a dû aller au-delà pour s’assurer que la nouvelle technologie est sans danger pour l’habitation humaine dans l’espace. Plus tôt ce mois-ci, la société aérospatiale américaine a littéralement fait exploser un module gonflable, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Les ingénieurs de l’installation de Lockheed Martin à Waterton Canyon, dans le Colorado, ont développé un habitat d’essai en utilisant leur technologie gonflable et l’ont soumis au soi-disant test de pression de souffle final, pressurisant la structure jusqu’au point d’explosion.

Dans la vidéo, il est possible de voir la pression augmenter jusqu’à ce que l’habitat explose violemment à 285 psi (acronyme de l’unité de mesure livres par pouce carré absoluqui indique livre absolu par pouce carré), soit plus de six fois la pression de fonctionnement maximale.

D’après le site espace.comLockheed Martin a déclaré que le test, ainsi qu’une expérience précédente, fait partie de la validation des processus de conception et de production de l’habitat.

En plus de trouver le point d’explosion, l’unité de test a été équipée de centaines de capteurs et surveillée par des caméras à haute vitesse – toutes fournissant des milliers de points de données précieux sur exactement comment et où l’habitat extensible a échoué.

Lockheed Martin développe des habitats gonflables dans le cadre de NextSTEP de la NASA, un programme de partenariat public-privé pour soutenir l’habitation humaine dans l’espace en orbite terrestre basse, sur la Lune et au-delà.

« Cette démonstration technologique est la première étape pour prouver notre conception d’habitat gonflable, qui, nous en sommes convaincus, sera un catalyseur clé pour faciliter la vie humaine dans l’espace et permettre aux humains d’explorer plus dans l’espace que jamais auparavant », a déclaré Tyler Muma, directeur de la société. responsable de la technologie des actifs logiciels.

Lire la suite:

Il explique que les gonflables Lockheed Martin promettent de construire des destinations spatiales avec moins de poids, plus de volume et moins de lancements requis que les structures métalliques traditionnelles et ouvrent une «voie viable et accessible vers des espaces extra-larges pour que les humains vivent en orbite terrestre basse, dans un Mars système de transport et dans les habitats sur les surfaces lunaires et martiennes.

La semaine dernière, une autre entreprise a réalisé le même test sur son module d’habitation gonflable. Sierra Space, également des États-Unis, a fait exploser un prototype, qui devrait être utilisé dans la station spatiale privée Orbital Reef (projet dirigé par Blue Orgin), qui est considérée comme un successeur possible de la Station spatiale internationale (ISS).

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !