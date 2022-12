Base d’Alcântara: le lancement de la fusée est à nouveau reporté et déçoit les attentes

Initialement prévu lundi (19) et transféré au matin de ce mardi (20), le premier lancement d’une fusée privée depuis la base d’Alcântara, à Maranhão, a été suspendu. Cette fois, pas de nouvelle date annoncée.

La révélation a été faite sur Twitter, par le profil officiel d’Innospace, la société responsable du HANBIT-TLV, un petit lanceur de satellites de 16 mètres de haut qui effectuera un vol d’essai orbital depuis notre port spatial.

Reporté du décollage prévu aujourd’hui après qu’INNOSPACE a constaté qu’il avait besoin de contrôles supplémentaires sur sa valve de HANBIT-TLV. L’équipe du centre spatial d’Alcântara s’occupera bientôt de ce problème et fixera à nouveau la date de lancement cible. En espérant un décollage bientôt. Restez à l’écoute pour les mises à jour !! pic.twitter.com/zt8NmF6zP8 – innospacecorp (@innospacecorp) 20 décembre 2022

« Le décollage prévu d’aujourd’hui a été retardé après qu’Innospace a constaté qu’il avait besoin de tests supplémentaires sur sa vanne HANBIT-TLV. L’équipe d’Alcântara Space Center s’emparera de ce problème prochainement et définira la nouvelle date de lancement prévue », indique le post. « Je prévois de décoller bientôt. Restez à l’écoute pour les mises à jour.

L’annonce a déçu les attentes des personnes qui se sont positionnées à proximité pour suivre l’événement, qui ne sera pas retransmis en direct en raison des restrictions d’accès au réseau de la base militaire.

« Merci pour l’information », dit le tweet du responsable informatique identifié comme Lobato, qui se décrit comme un passionné de science et de technologie. « S’il vous plaît, tenez-nous au courant du prochain plus tôt. Nous avons attendu longtemps sans aucune information ».

L’utilisateur T. Arraes a publié quelques images capturées en attendant le lancement.

Et il n’y a pas que les habitants du Maranhão qui attendent. Passionnée d’astronomie et d’exploration spatiale, l’étudiante en génie aérospatial Aline Aquino, de Suzano (SP), par exemple, est également anxieuse.

Incidemment, même les Brésiliens qui se trouvent à l’extérieur du pays ont été déçus non seulement de la suspension du lancement, mais aussi du retard des nouvelles. L’administrateur Hemeterio Neto, qui vit à Toronto, au Canada, a même suggéré que l’événement soit ignoré.

S’ils veulent l’ostracisme, ils doivent être respectés. Ignorer un lancement parabolique dérisoire est ce qu’ils méritent. D’ailleurs, pourquoi tant de secret militaire pour voir voler un jouet ? Si ça va sortir du sol. — Hemeterio1971 (@hemeterio1971) 20 décembre 2022

Pourquoi la base d’Alcântara a-t-elle été choisie ?

Ce sera la première fois depuis son inauguration, le 1er mars 1983, que la Base d’Alcântara accueillera le décollage d’une fusée d’une société privée, mettant à l’épreuve le potentiel du cosmodrome brésilien pour les lancements spatiaux.

Avantages du centre de lancement d’Alcântara :

Base de lancement la plus proche de l’équateur (seulement 2 degrés et 18 minutes), permettant aux vols au départ de là d’atteindre l’espace plus rapidement grâce à la vitesse de rotation de la Terre, ce qui génère jusqu’à 30 % d’économies de carburant ;

(seulement 2 degrés et 18 minutes), permettant aux vols au départ de là d’atteindre l’espace plus rapidement grâce à la vitesse de rotation de la Terre, ce qui génère jusqu’à 30 % d’économies de carburant ; Le tracé de la péninsule d’Alcântara permet des lancements dans tous les types d’orbite de l’équatorial (en bandes horizontales) au polaire (en bandes verticales), et la sécurité des zones d’impact maritime dont ont besoin les fusées à plusieurs étages ;

de l’équatorial (en bandes horizontales) au polaire (en bandes verticales), et la sécurité des zones d’impact maritime dont ont besoin les fusées à plusieurs étages ; Il n’y a pas de trafic maritime et aérien offrant sécurité et protection, principalement parce qu’il se trouve en dehors des zones résidentielles ;

offrant sécurité et protection, principalement parce qu’il se trouve en dehors des zones résidentielles ; Le climat stable, le régime pluviométrique bien défini et les vents dans des limites acceptables rendre possible le lancement de fusées pratiquement tous les mois de l’année ;

rendre possible le lancement de fusées pratiquement tous les mois de l’année ; De par ces caractéristiques, il est le seul concurrent à la hauteur du Centre Spatial de Kourou, en Guyane française.

Quel est l’objectif de la mission ? Ce sera le premier vol d’essai suborbital pour valider le moteur du premier étage du HANBIT-Nano, un petit lanceur de satellites de la société capable de transporter une charge utile allant jusqu’à 50 kg sur une orbite polaire (qui traverse les pôles de la planète), les environ 500 kilomètres d’altitude.

Selon le site SpaceNews, Innospace a signé un accord avec le Département brésilien des sciences et technologies aérospatiales (DCTA) pour lancer le système de navigation inertielle (SISNAV), un projet qui bénéficie du soutien de l’AEB et du Financier d’études et de projets (Finep ), sous la supervision de l’armée de l’air brésilienne.

La charge utile est un appareil de navigation qui utilise un ordinateur et des capteurs de mouvement et de rotation pour calculer en continu la position, l’orientation et la vitesse d’un objet en mouvement, sans avoir besoin de références externes.

Selon le porte-parole d’Innospace, Kim Jung-hee, la charge utile ne sera pas déployée dans l’espace lors de ce lancement test. « Le lancement du test permettra à DCTA de regardez que le système de navigation inertielle fonctionne correctement dans des conditions spécifiques telles que les vibrations, les chocs et les températures élevées qui se produisent tout au long du processus depuis le décollage et pendant le vol », a-t-il déclaré. « Si le lancement test du HANBIT-TLV réussit, nous commencerons à préparer un lancement test du Hanbit-Nano. »

Futurs lancements spatiaux au Brésil

L’année dernière, le gouvernement fédéral et l’armée de l’air brésilienne (FAB) ont annoncé que quatre compagnies étrangères avaient été sélectionnées pour opérer à Alcântara. Parmi ceux-ci, un seul a déjà signé un accord, en plus d’Innospace : le canadien C6 Launch Systems, qui devrait entrer en service mi-2023.

Virgin Orbit, propriété du milliardaire Richard Branson, est toujours en phase de négociation, tout comme Orion Applied Science & Technology (Orion AST), des États-Unis, qui entend utiliser notre port spatial à partir d’octobre prochain.

