« Mon énergie est très faible », la sonde de la NASA sur Mars publie un message d’adieu

La sonde InSight de la NASA, qui est en mission sur la planète rouge, a envoyé un message avertissant que sa vie est sur le point de se terminer. Sur Mars depuis 2018, la sonde a été envoyée pour étudier les mystères de l’intérieur de la planète rocheuse. Au cours de ces quatre années d’expédition, beaucoup de poussière s’est accumulée sur les panneaux qui captent la lumière du soleil et alimentent InSight en énergie.

Sans alimentation, l’appareil est proche de faire face à un arrêt total du système et, probablement, il a peut-être envoyé sa dernière photo ce lundi (19). « Mon énergie est très faible, c’est peut-être la dernière image que je peux envoyer. Mais ne vous inquiétez pas pour moi : mon séjour ici a été productif et serein. Si je peux continuer à parler à mon équipe de mission, je le ferai – mais je terminerai ici sous peu. Merci de rester avec moi », a écrit InSight sur Twitter.

La NASA était déjà au courant de la situation de la sonde et, début novembre, a révélé publiquement que son temps de fonctionnement touchait à sa fin. À l’époque, l’agence spatiale a déclaré que «la production d’électricité du vaisseau spatial continue de diminuer à mesure que la poussière soulevée par le vent sur ses panneaux solaires augmente. La fin devrait arriver dans les prochaines semaines.

InSight a même publié un message en novembre de cette année rappelant le temps qu’il est resté dans l’espace. « J’ai eu la chance de vivre sur deux planètes. Il y a quatre ans, j’arrivais sain et sauf au second, pour le plus grand plaisir de ma famille au premier. Merci à mon équipe de m’avoir envoyé dans ce voyage de découverte. J’espère que je t’ai rendu fier.

Dès son atterrissage sur Mars en 2018, la sonde a procédé à des fouilles géologiques et a même capté les premières vagues de tremblements de terre avec un sismomètre high-tech fixé à la surface martienne. Au cours de cette période de résidence sur Mars, elle a mesuré plus de 1 300 événements sismiques, dont le plus grand tremblement de terre jamais enregistré sur la planète, comme le rapporte le Apparence numérique🇧🇷

Le scientifique en chef de la NASA, Jim Green, a souligné que la mission InSight était « d’une importance fondamentale pour comprendre l’origine de notre système solaire et comment il est devenu ce qu’il est aujourd’hui » et les études qui émergent corroborent cette déclaration de Green. .

