La Russie possède le mortier le plus puissant du monde ; rencontrer Tyulpan

La guerre russo-ukrainienne a pris des proportions énormes fin février 2022. Le conflit qui avait commencé quelques mois plus tôt, en 2021, s’est intensifié, après le rapprochement de l’Ukraine avec l’Union européenne et l’OTAN, et peu après, l’invasion russe conséquente de l’Ukraine. territoire. Le conflit n’est pas encore terminé et récemment le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant le mortier 2S4 Tyulpan.

Le 2S4 Tyulpan est un mortier automoteur considéré comme le modèle le plus lourd au monde. Il a été utilisé pendant quelques mois dans la guerre et en mai, il a été photographié en train d’attaquer des Ukrainiens à Marioupol. L’attaque a eu lieu dans une ancienne forge, où civils et militaires s’étaient réfugiés.

À propos de Tyulpan 2S4

Le véhicule d’artillerie Tyulpan a déjà participé à d’autres conflits en Afghanistan et en Tchétchénie. Conçu dans les années 1970 par Georgy Sergeevich Efimov et Yuri Nikolaevich Kalachnikov, il se distingue par sa taille et sa puissance extrême.

Le mortier pèse environ 27 tonnes réparties sur 6,5 mètres de long. Il tire des bombes pesant jusqu’à 130 kilogrammes et atteignant 9,5 kilomètres de distance. De plus, il dispose d’un canon de calibre 240 millimètres qui peut détruire des bâtiments fortifiés et blindés à une distance d’environ 20 kilomètres.

La coque, qui est une véritable armure, peut contenir jusqu’à 4 personnes à l’intérieur, mais cinq autres peuvent aller dans le véhicule de soutien.

Les munitions les plus catastrophiques pouvant être lancées par le mortier Tyulpan 2S4 sont une bombe atomique 3B4 qui frappe jusqu’à 18 kilomètres et une autre qui met le feu à tout dans un rayon de 50 mètres.

Selon l’armée russe, le modèle a récemment été mis à jour. Le mortier dispose désormais d’un nouveau moteur, d’un système de contrôle de tir et d’un tir laser et d’un mode automatique. On pense que l’armée russe dispose actuellement d’une flotte de 400 à 500 mortiers.

