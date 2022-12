La gravité fait-elle vieillir plus vite ?

La théorie de la relativité générale d’Albert Einstein a changé notre façon de voir beaucoup de choses dans l’univers. La première est que le temps est relatif selon la gravité et non constant comme on le pensait auparavant. L’une des conséquences de cela est que plus nous sommes haut sur Terre, plus le temps passera vite pour nous. Autrement dit, une personne au sommet du mont Everest vieillira probablement plus vite qu’une personne au niveau de la mer.

Dans la théorie de la relativité générale, l’univers est composé de quatre dimensions, dont trois spatiales et une temporelle. La gravité, dans une explication simple, est un objet avec une masse capable de déformer cet environnement à quatre dimensions. Ainsi, plus de gravité indique plus de distorsion dans l’espace-temps.

Le physicien James Chin-wen Chou du National Institute of Standards and Technology (NIST) à Boulder, en réponse à la Sciences en direct ont expliqué que plus on s’éloigne d’un champ gravitationnel, plus la distorsion est faible et par conséquent la dilatation du temps.

« La gravité nous fait vieillir plus lentement, en termes relatifs. Comparé à quelqu’un qui ne se tient pas à proximité d’objets massifs, nous vieillissons plus lentement d’une très petite quantité. En fait, pour ce quelqu’un, tout le monde qui nous entoure évolue plus lentement sous l’effet de la gravité. il expliqua

Gravité et perception du temps

Par rapport à l’altitude à laquelle se trouve un objet sur Terre, la gravité affecte également directement la perception du temps. En deux points à des altitudes différentes sur la planète, la dilatation du temps est différente. Plus on se rapproche du centre de masse et du centre de gravité, plus le temps passe lentement. Ainsi, plus les points les plus bas de la planète et par conséquent sont proches du centre de la Terre, plus la distorsion est importante.

Dans une expérience avec des horloges atomiques, des horloges de très haute précision, les scientifiques du NIST ont démontré que le temps passe plus vite à seulement 0,2 millimètre au-dessus de la surface de la Terre. Cependant, dans la vie de tous les jours, cette différence temporelle n’est pas si grande.

Si des jumeaux étaient sélectionnés pour passer un certain temps au sommet du mont Everest ou au niveau de la mer, la différence serait très faible. S’ils étaient conservés pendant 30 ans, l’un au point le plus élevé de la planète à 8848 mètres d’altitude et l’autre au niveau de la mer, après cette période, ce qui était au sommet de l’Everest n’aurait que 0,91 milliseconde de plus que ce qui est passé en mer niveau.

GPS et distorsion spatio-temporelle

Néanmoins, dans des situations non quotidiennes, cette distorsion doit être prise en compte. Une telle situation est avec les satellites GPS. A plus de 20 000 km au-dessus de la surface de la Terre, les satellites nécessitent une extrême précision pour fonctionner. En tant que tels, ils doivent s’adapter au fait qu’ils exécutent 47,5 microsecondes plus rapidement toutes les 24 heures.

« Comme eux [os satélites GPS] se déplacent à grande vitesse et loin de la Terre, les effets relativistes de la vitesse et de la gravité doivent être soigneusement pris en compte afin que nous puissions déduire notre position sur le globe avec une grande précision », explique Chou.

Par conséquent, les personnes à différentes altitudes sur Terre vieillissent plus rapidement que les autres. Cependant, la différence est si imperceptible que vivre au niveau de la mer ne vous gardera pas plus jeune que quelqu’un au sommet de l’Everest.

