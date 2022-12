L’origine d’un météore tombé au Canada surprend les scientifiques

Des scientifiques ont découvert l’origine d’un météore rocheux qui a explosé au-dessus de l’Alberta, au Canada. Tout indique qu’il s’agissait d’un objet venu du nuage d’Oort, situé dans la partie externe du système solaire, après Pluton, où les astronomes croyaient que seuls des corps glacés existaient.

En étudiant les données de l’objet, les chercheurs ont déterminé qu’il s’est détaché d’un corps rocheux plus grand et a survécu à une atmosphère plus profonde sur Terre que les objets glacés sur des trajectoires similaires. Cependant, la découverte concernant l’origine du météore pourrait réécrire les théories existantes sur la formation du système solaire.

Selon Denis Vida, expert en physique des météores à l’Université Western au Canada, « Ce résultat n’est pas expliqué par les modèles de formation du système solaire actuellement privilégiés. C’est un changeur de jeu complet. » Les chercheurs ne croyaient pas que des corps rocheux pouvaient être trouvés dans la partie externe du système solaire.

Jusqu’à la découverte et l’étude de cet objet, les scientifiques pensaient que le nuage d’Oort était formé exclusivement d’objets glacés. Bien que les astronomes n’aient pas vu directement un objet dans le nuage d’Oort, de nombreuses comètes de cette région ont commencé à apparaître, et toutes étaient composées de glace. C’est ainsi que les astronomes sont arrivés à la conclusion que le système solaire externe n’était fait que de glace.

Comment un objet est-il entré dans le système solaire ?

Lorsque l’Université de l’Alberta a capturé le météore rocheux de la taille d’un pamplemousse, 2 kg, à travers les caméras du Global Fireball Observatory (GFO) développé en Australie, ils ont calculé le trajet effectué par l’objet, dont l’orbite n’est généralement occupée que par de longs -comètes glacées de période du nuage d’Oort.

Dans un communiqué, Hadrien Devillepoix, astronome planétaire à l’Université Curtin en Australie, a déclaré: « Non seulement cela nous permet de trouver et d’étudier de précieuses météorites, mais c’est la seule façon dont nous aurons une chance de capturer ces événements plus rares qui sont essentiels à l’histoire de la Terre, à la compréhension de notre système solaire. Maintenant, la prochaine étape de l’équipe sera d’expliquer comment cet objet s’est retrouvé dans le système solaire interne. Peut-être que ces informations aideront à clarifier comment et dans quelles conditions la formation des planètes dans le système solaire et la Terre a eu lieu.

