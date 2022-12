Des dizaines de créatures venimeuses s’échouent sur une plage américaine

Des dizaines de caravelles portugaises, un cnidaire très semblable à une méduse, mais très dangereux, sont apparus sur une plage de Caroline du Sud, aux États-Unis. Entrer en contact avec ces créatures bleues est extrêmement douloureux et, dans certains cas, leur venin peut être mortel pour l’homme.

Le service de patrouille de la plage côtière de Hilton Head Island a même émis un avertissement sur Facebook demandant aux baigneurs de ne pas toucher le navire de guerre portugais, car « leur piqûre est extrêmement douloureuse ». Afin d’éviter les dégâts, les agents du Shore Beach Service tentent de rassembler le plus de ces créatures possible pour les enterrer sous le sable, afin que les gens ne courent pas le risque de marcher sur une caravelle portugaise.

Les caravelles portugaises ont reçu ce nom parce qu’elles ressemblaient aux navires portugais en forme de voile utilisés pour la guerre et l’exploration au 18ème siècle. La partie supérieure de ces animaux agit comme un flotteur. Cette structure peut prendre plusieurs couleurs : bleu, rose ou violet. De plus, le flotteur peut émerger jusqu’à six centimètres au-dessus de la ligne de flottaison, comme un petit ballon. Ce qui reste à l’intérieur de la mer, ce sont ses longs brins de tentacules et de polypes.

Les tentacules sont armés de capsules piquantes microscopiques appelées nématocystes, qui sont chargées de tubes barbelés de venin. La morsure de cet animal est rarement mortelle pour l’homme, mais elle est très douloureuse et la sensation de brûlure peut durer des heures. Il convient de noter que même hors de l’eau, ces créatures sont toujours dangereuses.

On ne sait toujours pas qui a emmené les caravelles portugaises en Caroline du Sud

Généralement, les navires de guerre portugais se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales, bien qu’il y ait des rapports selon lesquels ils ont été vus dans tous les océans. Ces animaux dépendent entièrement du vent et des courants océaniques pour se déplacer. Les chercheurs ne savent toujours pas ce qui a amené des dizaines de ces spécimens en Caroline du Sud.

Il y a deux facteurs qui rendent ce fait pour le moins étrange. Selon une interview du chercheur scientifique à l’Institut des ressources marines, Daniel Season, sur Fox, « on voit normalement ces méduses ou d’autres apparaître en nombre lorsqu’il y a de fortes tempêtes en mer », cependant, aucun phénomène de ce type n’a été enregistré récemment. . De plus, Season affirme qu ‘ »il est moins courant de voir ces animaux en grand nombre en hiver, mais ce n’est certainement pas inconnu ».

