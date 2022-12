Des extraterrestres ont-ils déjà visité la Terre ? Les États-Unis répondent

Jusqu’à présent, le Pentagone n’a produit aucune preuve que des extraterrestres aient visité la Terre. Des responsables américains ont ouvert une enquête sur des documents et des rapports sur des objets volants non identifiés (OVNI) et ont publié une déclaration, vendredi dernier (16), dans laquelle ils ont annoncé que la recherche était pour le moment infructueuse.

Cependant, les autorités responsables de l’examen ont déclaré qu’après l’annonce de l’enquête par le Pentagone, des centaines de nouveaux rapports ont émergé, c’est-à-dire qu’un plus grand volume d’informations est disponible pour enquête et, peut-être, des données pertinentes pourraient émerger.

Lire la suite:

Bien que le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité, Ronald Moultrie, ait déclaré qu’il n’avait encore rien vu qui suggérerait une « visite extraterrestre ou un accident », le directeur du Bureau de la résolution des anomalies dans tous les domaines (AARO), Sean Kirkpatrick, a déclaré qu’il n’avait pas encore exclu la possibilité que la vie extraterrestre ait visité la Terre.

Lors de la première conférence de presse, Kirkpatrick a souligné l’engagement envers la rigueur et l’exhaustivité de l’examen, ainsi que la nécessité de « se conformer à la méthode scientifique » pour emprunter des voies guidées par la science. L’AARO a commencé à enquêter sur les activités inexpliquées autour des installations militaires, de l’espace aérien restreint et « d’autres zones préoccupantes » pour aider à identifier les menaces potentielles pour les opérations militaires américaines et la sécurité nationale.

Après la divulgation de l’enquête, le nombre de signalements a augmenté

L’année dernière, le gouvernement américain a publié un rapport sur plus de 140 cas de « phénomènes aériens non identifiés », ou PAN, observés depuis 2004. À l’exception d’un cas, tous les autres restent inexpliqués et, selon le rapport, nécessitent une enquête plus approfondie.

Dans 143 autres cas, il n’y avait pas suffisamment de données pour tirer des conclusions. L’examen de certains UAP révélés dans des vidéos du Pentagone montre des objets avec une vitesse et une maniabilité supérieures à la technologie aéronautique moderne. Kirkpatrick a déclaré que le nombre exact de rapports sera bientôt publié. Selon un responsable de la Marine, le nombre de cas signalés devrait dépasser les 400.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !